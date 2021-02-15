Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit Alman medyasında /15 Şubat 2021 15:52

Kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit Alman medyasında

29 Aralık 2020’den bu yana haber alınmayan eski Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit, Alman medyasının gündeminde. Kaçırılmaya ilişkin tüm detaylar dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

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Almanya’nın devlet kanalı ARD’den sonra Zeit Online da kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’i haber yaptı. Uluslararası Af Örgütü’nün geçen hafta başlattığı imza kampanyasına geniş yer verilen haberde, Hüseyin Galip Küçüközyiğit kızı Nursena Küçüközyiğit’in babasıyla yaptığı son telefon görüşmesi ve resmi başvurular anlatıldı.

“MİLENA BÜYÜM: ZORLA KAYBETMELER SUÇTUR”
15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de birçok insanın kaçırıldığının vurgulandığı haberde, kaçırmaların ya da zorla kaybetmelerin uluslararası hukukta ne anlama geldiği ifade edildi ve Uluslararası Af Örgütü’nden Milena Büyüm’ün görüşlerine yer verildi. Zorla kaybetmenin uluslararası hukuka göre bir suç olduğunu söyleyen Milena Büyüm, “80’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de, özellikle ülkenin güneydoğusundaki Kürtçe’de bu tür yüzlerce vaka yaşandı. Bu olaylar hala devam ediyor. 2019’da altı kişinin bu şekilde ortadan kaybolduğu biliniyor.” dedi.

Haberde ayrıca HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Küçüközyiğit ile ilgili görüşlerine de yer verildi. 15 Temmuz’dan sonra kaçırılan insanları yakından takip ettiğini söyleyen Gergerlioğlu, Gökhan Türkmen’in nasıl ortaya çıktığını ve başından geçenleri açıkladı. Zeit Online, Türkiye Zirai Donatım Kurumundaki işinden KHK ile atılan 42 yaşında kimyager Gökhan Türkmen’in 271 gün boyunca elleri ve ayakları gözü kapalı bir hücrede tutulduğunu yazıldı. 

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