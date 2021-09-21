Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Koray Sarısaçlı, sosyal medyadan yayınladığı videoda kendisini kaçıranların mafyatik tipli insanlar olduğunu açıkladı. Abdest bile almasına izin vermediklerini söyledi. Furkan Vakfı gönüllülerinin kendi kaçırılma olayıyla ilgilerinin olmadığını anlattı. Sarısaçlı, “Bazı arkadaşların göaltına alındığını, işkenceye maruz kaldığını duydum. Çok üzüldüm. Beni kaçıranlar para istediler. Alamayacaklarını anlayınca da bıraktılar.” dedi.



Furkan Vakfı Kurucusu Alpaslan Kuytul son gelişme üzerine sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Kuytul, şunları söyledi:





“Yaklaşık 12 gündür kayıp olan arkadaşımız Koray Sarısaçlı’nın serbest bırakıldığını ve evine döndüğünü öğrendim. Bu sıkıntıdan kurtulduğuna çok sevindim.





Yaptığı açıklamayı izledim. Kendisini kaçıranların, kendisini tehdit eden mafyalardan biri olabileceğini, abdest almasına ve namaz kılmasına bile müsaade etmeyen kimseler olduklarını ifade ediyor. Ayrıca Furkan Hareketi ve Furkan Gönüllüleri ile bu olayın hiçbir alakasının olmadığını açıkça söylüyor.





Bu durumda bu işi Furkan Gönüllülerinin yaptığını söyleyerek iftira atan İHA’nın ve ona dayanarak haber yapan bütün medya kuruluşları ve haber sitelerinin Furkan Gönüllülerine bir özür borcu doğmaktadır.





Umarım ki İHA bundan sonra ‘İstihbarat Haber Ajansı’ gibi davranmayı bırakır, Emniyet ve İstihbaratın önüne koyduğu bilgileri araştırmadan ve kesin deliller ortaya çıkmadan insanları suçlayıcı haber yapmaz.





Umarım ki Emniyet bu olaydan gereken dersi alıp bir daha insanlara işkence ile zorla ifade imzalatmaya çalışmaz. Umarım ki bundan sonra hakimler kesin deliller olmadan, bilgi kırıntılarına dayanarak ve siyah gözlüklülerin talimatı ile kimseyi tutuklamaz.





Ve yine umarım ki iftira ile tutuklanan Haydar ve Yusuf kardeşlerimiz derhal salıverilir. 3 kardeşimiz gözaltında iken 3 gün Emniyetin önünde, sonra da Adliyenin önünde bekleyip gece gündüz mücadele veren tüm Furkan Gönüllüleri de olayın açığa çıkması ile verdikleri mücadelenin ne kadar haklı olduğunu görmüş oldular.





3 gün Emniyetin önünde yatıp kalkan, oradan ayrılmayan ve 4. günde Adliyenin önünde Emniyetin zulmüne maruz kaldığı halde dağılmayan ve Adliyenin önünden ayrılmayan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.





Ayrıca iftira haberi yapan İHA ve ondan bu haberi alıp yayan tüm medya kuruluşları ve haber siteleri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve şikayetçi olacağımızı bildirmek istiyorum. Allah doğruların yardımcısıdır. Arkamızda Allah olduktan sonra karşımızda kimlerin olduğunun önemi yoktur.”