Kaçırılan Küçüközyiğit'in kızı: Şu an işkence görüp görmediğini düşünüyorum

29 Aralık 2020'den bu yana Küçüközyiğit’ten haber alamayan kızı ve Küçüközyiğit’in yakınlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda “Hüseyin Galip Küçüközyiğit nerede?” yazılı pankart açıldı.





‘BABAMIN DA ÖYLE OLMASINI İSTEMİYORUM’





Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre ilk olarak konuşan Küçüközyiğit'in kızı Nursena Küçüközyiğit, babasının kaybedilmesi üzerinden 51 gün geçtiğini paylaşırken, babasının bulunması için her yere başvurduğunu fakat bir dönüş alamadığını söyledi. Kendi imkanlarıyla kamera kayıtlarına ulaştığını anlatan Küçüközyiğit, "Bulduğum kamera kayıtları incelenmedi. Bundan birkaç ay önce Gökhan Güneş de kaybedilmişti. Geldiğinde maruz kaldığı işkenceleri anlattı. Babamın da öyle olmasını istemiyorum" dedi.





‘BABAMLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMEM GEREKEN SAATLERDE ONUN İŞKENCE GÖRÜP GÖRMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’





"Daha önce kaybedilen insanlarla ilgili şeyler okumuştum. Bunlar korkutucu ve kabul edilemez" diye konuşan Küçüközyiğit, babasını bulmak için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı. Babasının bugün doğum günü olduğunu da sözlerine ekleyen Küçüközyiğit, şöyle devam etti: "Bu durumların durdurulması için atılan hiçbir adım yok. Babamla keyifli vakit geçireceğim bu saatlerde onun işkence görüp görmediğini düşünüyorum."





‘ZORLA KAYBETME İNSANLIK SUÇU’





Cumartesi Anneleri'nden Ayşe Tepe de, zorla kaybettirmelerin insanlık suçu olduğunun altını çizerken, "Bu insanların kaybedildikleri süre boyunca işkenceler gördüğünü biliyoruz. Bunun uzamaması en büyük temennimizdir. Sessiz kalınmamalı. Küçüközyiğit en kısa zamanda bulunmalı ve zorla kaybettirmeler son bulmalı" diye vurguladı.





26 YILLIK ACI: ACIMIZI ORTAKLAŞTIRIYORUZ





Gözaltına alındıktan sonra kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan Hasan Ocak'ın ağabeyi Hüseyin Ocak ise, bu durumun kendisi için 26 yıllık bir acı olduğunu ifade etti. Herkesin özgür ve sağlıklı bir şekilde yaşama hakkı olduğunu dile getiren Ocak, "Hüseyin 51 gündür kayıp. Ailesinin acısı duyulmalı. Biz 26 yıldır kardeşim Hasan'dan bahsederken hukuk kelimesini ağzımıza alamıyoruz. Bugün yineliyoruz. Hüseyin'i bulmak isteseler bulurlar fakat istemiyorlar. Biz konunun peşindeyiz, acımızı ortaklaştırıyoruz" dedi.





‘AİLESİ BİLGİLENDİRİLSİN'





İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, kayıpların yaşamlarını tehdit eden koşullar altında kaybolduklarına dikkat çekerek, bu uygulamaların yasa dışı olduğunu belirtti. Küçüközyiğit'in 29 Aralık 2020 tarihinden beri kayıp olduğunu aktaran Yoleri, "Hüseyin Galip Küçüközyiğit hakkında hakikatin ortaya çıkarılması, can güvenliğinin sağlanması ve sağlıkla ailesine kavuşması için adli, idari ve siyasi makamları göreve çağırıyoruz: Etkin araştırma ve soruşturma yürütülerek Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in nerede olduğunun tespit edilmesi ve ailesinin bilgilendirilmesi acil olarak sağlanmalıdır" diye konuştu.





‘KİŞİ GÜVENLİĞİ BİRİNCİLDİR’





"Hakkında hangi suç isnadı bulunursa bulunsun herkesin yaşama, işkenceden korunma, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı başta olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerden eşit ve adil bir biçimde yararlanmaya hakkı vardır" şeklinde konuşan Yoleri, devletin insan haklarına dair her şeyi şeffaflıkla yürütmesi gerektiğin belirtti, herkese duyarlılık çağrısında bulundu.