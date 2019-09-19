Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşinden Soylu'ya zor sorular

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ankara il binası önündeki eylem 4’üncü gününde devam etti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Cemal Yıldırım ile birlikte KHK mağduru Mahmut Konuk, Emekçi Hareket Partisi (EHP) İl Başkanı Sanem Deniz Kural ile oğluna müebbet hapis cezası verilen askeri hava okul öğrencisi annesi Meral Kuruç, oturma eylemi yapmak istedikleri için gözaltı alındı.

BEN NEDEN BURADA EYLEM YAPAMIYORUM?

19 Şubat tarihinde Ankara’da kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz da AKP önüne gelenler arasındaydı.

Yılmaz, eylemin ardından şunları söyledi: “Eşim daha önce gözaltına alınıp tahliye edildi, 40 gün sonra evden işe giderken evimizin önünde darp edilerek ve başına beyaz torba geçirilerek zorla kaçırıldı. Kaçırılma anına ait video kaydı var. Ben kaydı emniyete verdim. Ama herhangi bir şey yapılmadı. HDP önünde oturan anneler rahat eylem yapabiliyorsa, ben niye burada oturup ‘eşimi arıyorum’ diyerek eylem yapamıyorum?”

ANNELERİN GÖZYAŞLARI AYRIŞTIRILMAZ





Yılmaz şunları dile getirdi: Eşimi tabi ki devletten arayacağım. Devleti de AKP yönetiyor. İçişleri Bakanı Diyarbakır’da HDP önünde oturan anneleri ziyaret etti. Biz burada ayağına gidiyoruz bizi kabul etmiyor. Annelerin gözyaşları ayrıştırılmaz, yarıştırılmaz. Bu insanların gözyaşları üzerinden prim yapılmaz. Yazık günah. Ben buraya dilenmeye gelmedim eşimi arıyorum. Ben 213 gündür 2 yaşındaki kızımla kapı kapı kocamı dilendim. Kimin ne hakkı var buna? Dedektif gibi delil topladım. Ama hala gerek adli, gerekse idari kurumlara hiçbir şekilde adım attıramıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum.”





AKP ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNE YİNE İZİN VERİLMEDİ





MA’nın haberine göre, Yıldırım, AKP İl binası önüne üzerinde yazı olmayan siyah bir pankart taşıyarak, oturma eylemine izin verilmemesini protesto etti.





Oturma eylemine katılmak isteyen aralarında çocukları müebbet alan annelerin de olduğu 8 kişi polislerce alandan uzaklaştırıldı.





"BİZ PİSLİK MİYİZ NEYİ SÜPÜRÜYORSUNUZ?"





Anneler, “Çocuklarımız da sizin gibi emir altındaydı, emre uydukları için müebbet aldılar, onlara emir veren kişiler serbest” diye konuştu. Polis amirinin polislere “süpürün” diye emir vermesi üzerine anneler “Biz pislik miyiz neyi süpürüyorsunuz” diyerek tepkilerini gösterdi.





ÇOCUKLARIMIZ SUÇSUZ AMA VİCDAN YOK





Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Eren Yumuş’un müebbet hapis cezası almasına dair AKP önüne gelen Şahinde Yumuş, “20 yaşındaki çocukların hayalleri vardı. Çocukların komutanları suçlu ama dışarıdalar. Oğlum, ‘anne en güvenlikli yerdeyiz. En ufak bir şey olsa bile bizi dışarı çıkarmıyorlar’ diyordu. Buraya sesimizi duyurmaya geliyoruz. Çocuklarımızın suçsuz olduğunu hepsi biliyor. Ama vicdan yok.” dedi.