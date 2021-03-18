Kaçırılan öğretmenler için Moldova'ya çağrı: AİHM kararlarını uygulayın

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türk öğretmenlerin hukuksuz sınır dışı edilmesine dair AİHM kararını uygulaması için Moldova’ya çağrı yaptı. Komitenin çağrısını, Moldova’daki Hukuki Araştırmalar Merkezi (CJRM) Danışmanı Daniel Goinic bir basın toplantısıyla yorumladı.







2018 Eylül ayında Türk öğretmenlerin Ankara’nın isteğiyle sınır dışı edilmesinde yaşanan ihlallerin etkin şekilde soruşturulmasının istendiğine vurgu yapan Goinic, şu değerlendirmede bulundu: “Komite, gizli servis çalışanlarının eylemlerini denetleyip sorgulayacak mekanizmanın yokluğuna dikkat çekiyor. İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden (SIS) keyfi gözaltı ve illegal sınır dışı işlemlerine sıfır tolerans göstermesini istiyor. Öte yandan SIS üzerindeki siyasi etkiyi kabul edilemez buluyor.”





Bakanlar Komitesi kararında, mağdurların açtığı davanın tek bir hakimle karara bağlanması şüphe çekici bulunuyor. İstenen önlemler arasında, yabancıların ikametgah ve iade prosedürüne ilişkin mevzuatta düzenleme ve sınır dışı işlemlerinin uluslararası işbirliği ile yapılması da yer alıyor.





HÜKÜMETTEN FAZLASINI BEKLİYORUZ





Avukat Vadim Vieru, Avrupa Konseyi’nden gelen çağrı istikametinde Kişinev otoritelerine seslendi. “Çabalarını sürdürdüğünü söyleyen hükümetten daha fazlasını bekliyoruz.” diyen Vieru, Moldova hükümetinin, Türk öğretmenlerin şimdiki durumuna dair bilgi edinmede Ankara’ya ısrarcı olmasını istedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Moldova otoritelerine eylül ayına kadar süre verdi.





125 BİN EURO TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ





Buna göre Kişinev, eski istihbarat başkanının para cezasıyla kurtulduğu davadaki gelişmeleri ve kaçırılan öğretmenin eşinin yaptığı temyiz başvurusunun akıbetini Strasburg’a bildirecek 6 Eylül 2018’de evlerinden zorla araçlara bindirilerek Türkiye’ye gönderilen Türk öğretmenlerle ilgili AİHM hak ihlali nedeniyle Moldova’yı 125 bin Euro ödemeye mahkum etmişti.

Kişinev’de 2020 eylül ayında sonuçlanan davada ise, dönemin istihbarat şefi Vasile Botnari 4 bin 500 euro para cezasına çarptırılmıştı. Kamuoyundan gizlenen mahkeme kararını, bir öğretmen eşi temyize götürmüştü.