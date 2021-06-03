Kaçırılan Orhan İnandı için basın toplantısı düzenleniyor

Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı’nın kaçırılmasıyla ilgili ailesi, avukatları ve mezun temsilcisi Kırgızistan Bişkek saatiyle 13:00, Türkiye saatiyle 10:00 ve Frankfurt saatiyle 09:00’da basın toplantısı düzenleneceği açıklandı
Toplantıya katılacaklar:
Reyhan İnandı - Orhan İnandı’nın Eşi
Zootbek Kudaybergenov - Sapat Eğitim Kurumları Avukatı
Aysuluu Raatbekovna - Sapat Eğitim Kurumları Avukatı
Nursultan Maynazarov - Sapat Eğitim Kurumları Mezunu
Toplantı Bişkek Akipress Medya Basın Merkezi’nde gerçekleşecek ve aşağıdaki linklerden, sosyal medya hesaplarından CANLI olarak takip edilebilecektir.