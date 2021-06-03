Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Orhan İnandı için basın toplantısı düzenleniyor /03 Haziran 2021 09:08

Kaçırılan Orhan İnandı için basın toplantısı düzenleniyor

Kırgızistan'da üçgündür kendisinden haber alınamayan Orhan İnandı için bir basın toplantısı düzenlenecek

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Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı’nın kaçırılmasıyla ilgili ailesi, avukatları ve mezun temsilcisi Kırgızistan Bişkek saatiyle 13:00, Türkiye saatiyle 10:00 ve Frankfurt saatiyle 09:00’da basın toplantısı düzenleneceği açıklandı 

Toplantıya katılacaklar:

Reyhan İnandı - Orhan İnandı’nın Eşi
Zootbek Kudaybergenov - Sapat Eğitim Kurumları Avukatı
Aysuluu Raatbekovna - Sapat Eğitim Kurumları Avukatı
Nursultan Maynazarov - Sapat Eğitim Kurumları Mezunu

Toplantı Bişkek Akipress Medya Basın Merkezi’nde gerçekleşecek ve aşağıdaki linklerden, sosyal medya hesaplarından CANLI olarak takip edilebilecektir.

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