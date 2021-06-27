Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Orhan İnandı için Stockholm’de eylem: ‘Bir an evvel bulunsun’ /27 Haziran 2021 22:13

Kaçırılan Orhan İnandı için Stockholm’de eylem: ‘Bir an evvel bulunsun’

İsveç’in başkenti Stockholm’de Kırgızistan’da kaçırılan eğitimci Orhan İnandı için eylem yapıldı. Stockholm’ün en işlek meydanında bir araya gelen insan hakları savunucuları ve aktivistler, Orhan İnandı’nın bir an evvel bulunmasını istedi.

SHABER3.COM

Kırgızistan’da kaçırılmasından bu yana 26 gündür haber alınamayan eğitimci Orhan İnandı’nın MİT tarafından Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nde tutulduğu sanılıyor. Kırgızistan’da devam eden protestolar Avrupa’nın da çeşitli şehirlerine yayıldı. Dünyanın hemen her yerinde ikinci bir Cemal Kaşıkçı vakası yaşanmaması için çağrılar yapılıyor.

Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüleri, Stockholm’ün ünlü Sergel Torg Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması okudu. Türkçe, İsveççe ve İngilizce yapılan açıklamada Türkiye’deki Erdoğan rejiminin MİT eliyle yurt dışında yürüttüğü kirli faaliyetlerin sona ermesi istendi. 

Türkiye’nin yurt dışında kaçırdığı kişi sayısının 113 olduğuna dikkat çeken açıklamada Kırgız vatandaşı olan eğitimci Orhan İnandı’nın bir an evvel bulunması istendi.
Basın açıklamasınının Türkçesini yapan Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüsü Muhammet Talha Kurt, Erdoğan Rejiminin Kırgızistan’dan Orhan İnandı’yı kaçırmasını önlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Talha yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın kirli işleri için kullandığı Milli İstihbarat Teşkilatı ve yerel mafyalar eliyle yürüttüğü yurtdışından uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği insan kaçırmalarını protesto etmek ve dünya kamu oyunun dikkatini benzer yasadışı aktivitelere çekmek istiyoruz.” dedi.
Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüsü  Safa Turhan da basın açıklamasının İngilizcesini yaptı. Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Belarus gibi otoriter rejimlerce sınırlarının ötesinde bu pervasız hukuksuzluğa uluslararası toplumun hoşgörü göstermemesi gerektiğini ifade etti.

“Ülkelerinin dışında yaşayan savunmasız muhalifler, otokratların uzun kollarına karşı korunmalıdır.” diyen Turhan, “Sadece çok uzaklardaki Kırgızistan’da değil, burada, Avrupa’da da; otokratların uzun kolları Bahar Kimyongör ve Abdullah Bozkurt gibi insan hakları aktivisti ve gazetecilere ve Berivan Aslan ve Zuhal Demir gibi siyasetçilere ulaşmaya çalıştı. Onlar bizi burada, Avrupa’da da susturmak istiyorlar. Bu suistimale karşı koymada herhangi bir çifte standart olmamalıdır.” İfadelerini kullandı.

Ellerinde Türkçe, İngilizce ve İsveççe pankartlar taşıyan Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüleri basın açıklamasının ardından dağıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaçırılan Orhan İnandı için Stockholm’de eylem:... Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:34:39