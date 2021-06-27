Kaçırılan Orhan İnandı için Stockholm’de eylem: ‘Bir an evvel bulunsun’

Kırgızistan’da kaçırılmasından bu yana 26 gündür haber alınamayan eğitimci Orhan İnandı’nın MİT tarafından Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nde tutulduğu sanılıyor. Kırgızistan’da devam eden protestolar Avrupa’nın da çeşitli şehirlerine yayıldı. Dünyanın hemen her yerinde ikinci bir Cemal Kaşıkçı vakası yaşanmaması için çağrılar yapılıyor.







Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüleri, Stockholm’ün ünlü Sergel Torg Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması okudu. Türkçe, İsveççe ve İngilizce yapılan açıklamada Türkiye’deki Erdoğan rejiminin MİT eliyle yurt dışında yürüttüğü kirli faaliyetlerin sona ermesi istendi.





Türkiye’nin yurt dışında kaçırdığı kişi sayısının 113 olduğuna dikkat çeken açıklamada Kırgız vatandaşı olan eğitimci Orhan İnandı’nın bir an evvel bulunması istendi.

Basın açıklamasınının Türkçesini yapan Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüsü Muhammet Talha Kurt, Erdoğan Rejiminin Kırgızistan’dan Orhan İnandı’yı kaçırmasını önlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.





Talha yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın kirli işleri için kullandığı Milli İstihbarat Teşkilatı ve yerel mafyalar eliyle yürüttüğü yurtdışından uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği insan kaçırmalarını protesto etmek ve dünya kamu oyunun dikkatini benzer yasadışı aktivitelere çekmek istiyoruz.” dedi.

Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüsü Safa Turhan da basın açıklamasının İngilizcesini yaptı. Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Belarus gibi otoriter rejimlerce sınırlarının ötesinde bu pervasız hukuksuzluğa uluslararası toplumun hoşgörü göstermemesi gerektiğini ifade etti.





“Ülkelerinin dışında yaşayan savunmasız muhalifler, otokratların uzun kollarına karşı korunmalıdır.” diyen Turhan, “Sadece çok uzaklardaki Kırgızistan’da değil, burada, Avrupa’da da; otokratların uzun kolları Bahar Kimyongör ve Abdullah Bozkurt gibi insan hakları aktivisti ve gazetecilere ve Berivan Aslan ve Zuhal Demir gibi siyasetçilere ulaşmaya çalıştı. Onlar bizi burada, Avrupa’da da susturmak istiyorlar. Bu suistimale karşı koymada herhangi bir çifte standart olmamalıdır.” İfadelerini kullandı.





Ellerinde Türkçe, İngilizce ve İsveççe pankartlar taşıyan Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüleri basın açıklamasının ardından dağıldı.