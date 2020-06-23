Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası: Yaşamıyoruz, ruh gibi ortalıkta dolaşıyoruz

Savunma Bakanlığında uzman olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç’tan 6 Ağustos 2016’dan bu yana haber alınamıyor. Arabası, kaçırıldıktan 45 gün sonra Ankara GİMAT alışveriş merkezinin yakınlarında bulundu. Savcılık ne doğru dürüst olay yeri incelemesi yaptı, ne HTS (telefon görüşmeleri) kayıtlarını inceledi, ne de MOBESE kayıtlarına baktı.









Yusuf Bilge Tunç’un babası Mustafa Tunç, HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Youtube kanalı ÖFG TV’ye ikinci kez konuk oldu.





“SAVCI OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTIRMAYACAĞINI SÖYLEDİ”

Mustafa Tunç, programda bir yıldır yaşadıklarını ve yaptıkları başvuruları bir kez daha hatırlattı:





“Gelinim bize haber verdiği gün apar topar Ankara’ya geldik. O günden beri oğlumu arıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin adli ve idari yetkili bütün makamlarına başvurduk. Şu ana kadar hiçbir cevap aramadık. 11 ay bitiyor. Arabasını kaçırıldıktan 45 gün sonra GİMAT’ın ıssız bir yerinde bulundu. Polis çağırdık, tutanak tutuldu ama olay yeri incelmesi yapılmadı. Savcılığa başvurduk. Arabayı 35 gün orada tuttuk. Savcı olay yeri incelemesi yaptırmayacağını bizzat avukata söyledi. İtiraz ettik, yine yaptırmadı. 35 gün sonra çektik arabayı. Savcı değişti. İkinci savcı olay yeri incelemesi talep etti. 6 ay sonra inceleme yapıldı. Biz arabayı o zaman satışa çıkartmak için temizledik ve tamirini yaptırmıştık ve arabayı şu anda sattık.”





“HTS KAYITLARI 10 AY SONRA İSTENDİ”

Oğlunun bulunması için hiçbir insani hassasiyet gösterilmediğini ifade eden Tunç, “Ailesine kızıp evden kaçan bir insan gibi aradılar oğlumu. HTS kayıtlarının incelenmesini istedik. 11. ay bitiyor, HTS kaydı incelemesi daha sonuçlanmadı. Olaydan hemen sonra gelinimle birlikte güzergahtaki MOBESE kayıtlarının numaralarını aldık, savcılığa bildirdik, incelenmesini istedik, bu konuda da hiçbir inceleme yapılmadı. Olay yeri inceleme 6 ay sonra, HTS kayıtları 10 ay sonra istendi, hala sonuçlanmadı, MOBESE kaydı ile ilgili herhangi bir araştırma yok. Dosyada bol bol yazışma var. O ona bu buna yazmış. Arayıp bulma konusunda ciddi bir araştırma yapılmadığını görüyoruz.” dedi.













ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Yusuf Bilge Tunç, 10 yıl önce Savunma Sanayi Müsteşarlığında uzman olarak çalışmaya başladı. 2016’da KHK ile ihraç edildi. 10, 7 ve 3 yaşlarında üç çocuğu bulunan Tunç, ailesinin geçindirmek için ambalaj malzemeleri alım satımıyla uğraşıyordu.





“BU YAŞIMDA YALVARIYORUM, BİZİ BU SIKINTIDAN KURTARIN”





Oğlunun ailesine ve çocuklarına düşkün olduğunu belirten Mustafa Tunç şöyle konuştu:





“Torunlarımın babalarını anmadıkları bir gün yok. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Baban bir arkadaşının yanında diyoruz. Büyük oğlan sürekli sorguluyor. Bir annenin ve dedenin yalan söylemeyeceğini düşündüğü için detaya girmiyor. Yaşamıyoruz, ruh gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Eşi de annesi de ben de aynı durumdayım. Nefes alıp veren bir ruh gibiyiz. Biraz insaflı olan, biraz adalete inanan, biraz insan olan bize oğlumuz hakkında bilgi versin. Rica ediyorum. Yalvarıyorum, şu yaşımda, bizi bu sıkıntıdan kurtarsınlar.”





30 yıl öğretmen olarak devlete hizmet ettiğini söyleyen Mustafa Tunç, kamuoyundan da destek istedi. “Ne yazık ki ülkemizde ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. Başkaları bununla ilgilenmiyor. Bunu aşmamız lazım. Madem insanız insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmalıyız!” diye konuştu.





AİHM’Sİ EKİM 2020’YE KADAR SÜRE TANIDI

Yusuf Bilge Tunç için Birleşmiş Milletler’e ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de başvuru yapıldı. Yusuf Bilge Tunç’un akıbetini Türkiye’ye soran BM’ye ulusal makamlar “O kişiyi biz de arıyoruz.” cevabını verdi. AİHM ise Yusuf Bilge Tunç’un bulunması için Ekim 2020’ye kadar süre tanıdı. AİHM’si 2019 yılında kaçırılan 6 kişi için de Eylül 2019’a kadar süre vermişti. Süre dolmak üzereyken 6 isim, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ortaya çıkmıştı.





“YUSUF BİLGE TUNÇ VE AİLESİNE YAPILANLAR SON BULSUN”





Yusuf Bilge Tunç kaçırıldığından bu yana konuyu yakından takip eden Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaklaşık bir yıldır kayıp olan Yusuf Bilge Tunç’a ve ailesine yapılanların son bulması için çağrı yaptı:





“Yusuf Bilge Tunç’un ne ölüsü ne dirisi ortaya çıkmıyor! Ailesi perişan bir halde! Dosyada 9 ayrı savcı arasında yazışma var. Sonuçta elde var sıfır. Yusuf Bilge Tunç yok, herhangi bir açıklama yok, ailesi Yusuf Bilge Tunç’u arıyor. Bunlar 21. yüzyılda, 2020 yılında Türkiye’de yaşanıyor. Ailesi Yusuf Bilge Tunç’un kaçırıldığını düşünüyor. Yetkilere buradan sesleniyoruz insan hayatı önemlidir! Yusuf Bilge Tunç’a ve ailesine yapılanlar artık son bulsun! Olayın yargı boyutu ayrıdır ceza gerekiyorsa ceza verir bunların hepsi olur! Bir ülkede 11 aydır kayıp olması ver bir açıklama bile yapılmaması anlaşılır gibi değil. Kabul edemeyiz!”