Kaçırıldıktan sonra TEM'de çıkan Ezgi Orak yaşadıklarını anlattı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Cebeci mevkiinde 29 Eylül’de kaçırılan, yapılan ihbarda “plaka kaydı yok” denilmesine rağmen İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’nde çıkan HDP Gençlik Meclisi Üyesi Ezgi Orak, emniyetteki işlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Orak, serbest bırakılmasının ardından yaşadıklarını Artı Gerçek’e anlattı.





İki arkadaşıyla birlikte 29 Eylül günü Cebeci’de yürüdüğü esnada polisler tarafından önünün kesildiğini anlatan Orak, polislerin önce kimlik sorduğunu, ardından kendisini gözaltına alacaklarını söylediğini belirtti. Gözaltı belgesini istemesi üzerine polisler tarafından darp edilerek zorla arabaya bindirildiğini anlatan Orak, devamını şöyle anlattı:





“Gözaltı belgesini istedikten sonra beni ite kalka, elimden çantamı ve telefonumu alarak arabaya attılar. Daha sonra arkadaşlarım telaşlanıp kaçırıldığımı söylemiş. Daha sonra beni arkadaşlarımın yaşadığı eve götürdüler ve evi arayacaklarını söylediler. Ben polislere orada yaşamadığımı belirttim. Ancak buna rağmen üstümü arayıp anahtar bulamadılar. Bunun üzerine çilingir çağırarak evin kapısını açıp burada arama yaptılar. Bu süreç yaklaşık üç saate yakın sürdü. Bu süreçte kimse benden bilgi alamadı.”



