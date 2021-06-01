Kaçırma için Beşli Çete mi devrede? Cengiz'in uçağı Bişkek'te!





Kosova başta olmak üzere yakın coğrafyadaki birçok ülkede yaşanan adam kaçırma faaliyetlerini daha önce kamuoyuna açıklanmayan özel jetler aracılığıyla organize eden AKP rejiminin, bu uçakların kuyruk ve seri numaralarının basına yansıması sebebiyle artık yandaş müteahhitlerin özel uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürülüyor.

Mehmet Cengiz'e ait TC-SCN kayıt numaralı uçak Manas Havaalanında bekletiliyor.





Kırgızistan'da bugün kaçırıldığı ortaya çıkan Sapat Eğitim Kurumları eski müdürü Orhan İnandı'nın da bu yolla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığı ancak Kırgız kamuoyunda oluşan yoğun tepki sebebiyle bunun akim kaldığı iddia ediliyor.





Bişkek Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen özel jetin bu iş için getirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.





TC-SCN kayıt numaralı, Beech250 model özel jetin, iktidarın beşli ihale çetesi olarak anılan gruptan Mehmet Cengiz'e ait Cengiz İnşaat'ın olduğu görülüyor.





Bişkek ile Tamchy arasında gün içinde uçuş yaptığı kayıtlardan görülen uçağın bu kaçırma organizasyonu için tahsis edilmiş olabileceği düşünülüyor.

AKP'nin güdümündeki istihbarat teşkilatı kaçırma faaliyetlerinde daha önce kurumun irtibatta olduğu özel jetleri kullanırken bu durumun Kırgızistan'da da tekrarlandığı öne sürülüyor.