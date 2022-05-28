Samanyolu Haber /Politika / 'Kaçış planı' deşifre olunca panik oldular: Bakın başka hangi ülkelere para kaçırıyorlar /28 Mayıs 2022 13:27

'Kaçış planı' deşifre olunca panik oldular: Bakın başka hangi ülkelere para kaçırıyorlar

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşe yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin ABD’deki TURKEN Vakfı’na para aktardığına yönelik sözlerinin Ankara kulislerini hareketlendirdiğini anlattı.

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Mustafa Balbay, bugünkü "Değişim... Değişim!" başlıklı yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ilişkin iddialarının ardından Ankara kulislerindeki hareketlenmeyi yazdı.


“Ankara dedikodu kaynıyor” diyen Balbay, “Güya ABD’nin yanı sıra Avustralya, Katar ve Hollanda’dan gayrimenkul alımı artmış” ifadelerini kullandı.

Balbay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Siyasetin gündeminde partilerin birbirine yönelik hesapları önde.

İktidar halkın sorunlarına çare bulma değil, halkı susturma arayışında. Basın kanununda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin taslak tamamlandı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP-MHP ortak yapımı olan değişikliklerin özü sosyal, dijital medya üzerinde de RTÜK benzeri bir kılıç oluşturmak. Bu hazırlık uzun zamandan beri gündemde. Erdoğan, son bir yıldır, “Gençlerin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz” diye başlayıp sosyal medyaya çatıyor. 2021 sonbaharından bu yana iki üç taslak Saray’a gitti geldi. Sızan haberlere göre Saray, “Bu düzenleme bize de zarar verir, muhalefeti önleyecek yöntemler bulun” diye özetleyebileceğimiz gerekçelerle geri gönderdi.

Anlaşılan şimdi kıvamını buldular!

Mesaj atmak, paylaşmak yasak değil, eleştirmek yasak!

CHP’nin bu hafta öne çıkardığı gündem ise iktidar gücünün başındaki kişilerin olası bir seçim yenilgisi sürecinde ülkeyi terk edeceği, ABD’ye yerleşeceği!

Kılıçdaroğlu bu durumu “kaçacaklar” diye özetledi.

Memleketi bu hale getirenlerin yatacak yeri yok ama kaçacak yeri olur mu?

Kılıçdaroğlu’nun iddialarına koro halinde yanıt verenler, “Bunlar yalan” demiyor. “Büyük bir devlet büyüğüne bunlar nasıl söylenir” diyor.

Ankara dedikodu kaynıyor.

Güya ABD’nin yanı sıra Avustralya, Katar ve Hollanda’dan gayrimenkul alımı artmış."
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