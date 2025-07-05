Samanyolu Haber /Gündem / Kaçkar Dağları'nda uçak düşmüştü! Yolcu, kazadan önce pilotu uyarmış /05 Temmuz 2025 23:56

Kaçkar Dağları'nda uçak düşmüştü! Yolcu, kazadan önce pilotu uyarmış

Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan sivil uçak dağlık arazide kaza kırıma uğramıştı. Yolcu Hicran Kaya'nın, pilot Mehmet Demirci'yi, "Çok alçaktan gidiyoruz. Biraz yükselmemiz lazım" diyerek uyardığı ortaya çıktı.

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Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan bir sivil uçak, çarşamba günü dağlık arazide kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu Hicran Kaya mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

'UÇAĞI SİSLERİN İÇİNDE GÖRDÜK'

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun sis, kar ve dolu yağışı altında saatler süren zorlu bir arama-kurtarma çalışması yürüttü. Uçağın enkazına ulaşan ekipte yer alan Karadeniz Dağcılık ve Arama Kurtarma (KDRK) üyesi Ali Yılmaz, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık 8 saatlik yürüyüşle sisli, karlı ve yağışlı hava şartlarında uçağın düştüğü noktaya ulaştık. Sabah 6 civarında enkaza vardık. Önümüzde öncü olarak giden arkadaşımız Hüsnü Kan uçağı görünce sevinçten koşmaya başladı. Biz de uçağı sisin içinden görünce hepimiz koşarak yanına ulaştık."

'SIFIRIN ALTINDA SOĞUK VARDI'

Uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya'nın hayatta kalmasında uçağın korunaklı yapısının büyük etkisi olduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz helikopter gelene kadar kazazedeyi uçaktan çıkarmadık. Orası soğuk havadan daha güvenliydi. Yaralıyı hayatta tutan tek şey, uçağın içeresinde olmasıydı. Eğer uçaktan çıkmış olsaydı yüzde 99 hipodermiye girerdi. Sıfırın altında bir soğuk vardı. Biz bile dururken çok üşüdük."

'PİLOT ALÇAKTAN UÇUYORDU'

Yaralı Hicran Kaya'nın bilincinin açık olduğunu ve ekiplerle konuşabildiğini belirten dağcı Yılmaz, kazanın nasıl gerçekleştiğini de Kaya'dan dinlediklerini söyledi:

"Yaralı konuşabiliyordu. Durumu iyiydi. Mental olarak da iyiydi. Bize uçağın düşüş anını anlattı. Pilot, uçağı biraz alçaktan uçurmuş. Pilota, 'Çok alçaktan gidiyoruz. Biraz yükselmemiz lazım' demiş. Pilot, 'Problem olmaz, geçeriz burayı sıkıntı olmaz' demiş. Öyle sisin içerisine girmişler. Sisin içine girdikten sonra da kaza gerçekleşmiş." 
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