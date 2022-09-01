Kaçmak için Taşkesenlioğlu’nun parasıyla 4,5 milyon euroluk lüks yat aldı

Sedat Peker’in rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban, geçtiğimiz günlerde kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Ban’ın kaçmak için kullanacağı tekneyi de eşinin parasıyla aldığı ortaya çıktı.







Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki köşe yazısında Muğla’da yakalanan Ban’ın, Betina adlı yatla Yunanistan’a kaçmayı amaçladığını yazdı. Yatın değerinin 4,5 milyon TL olduğunu belirten Saymaz, “Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi’nde profesör olan Ban, akademisyen maaşıyla nasıl tekne alabildi? Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun 18 Ağustos’ta Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu boşanma davasının dilekçesinde, servetin kaynağı açıklanıyor. Taşkesenlioğlu, Ban’ın kendisinden aldığı paralarla bu tekneye sahip olduğunu öne sürüyor. Taşkesenlioğlu’nun iddiasına göre Ban, ilkin 750 bin TL’ye bir tekne almış. Daha sonra tekneyi satarak, 4.500.000 Euro karşılığında ‘Betina’ adlı tekneye sahip olmuş. Yaklaşık 82,5 milyon TL’lik bir servetten söz ediyoruz.” diye kaydetti.





Saymaz’ın yazısına göre dilekçede tekneye ilişkin şu bilgiler yer alıyor: “Davalı koca evlilik birliği içinde müvekkilden aldığı para ile müvekkilin tüm itirazlarına rağmen önce 750.000 TL’ye bir tekne almış, bunu satarak 4.500.000 Euro’ya yeni tekne almış ve tekneyi Malta’da Elit Yaycılık adına kayıt ettirmiştir.” ‘Ferretti 100 Art’ model teknenin Malta bayrağı taşıdığı ve bu tarihte Göcek marinasında olduğu kaydediliyor.



