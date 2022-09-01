Samanyolu Haber /Gündem / Kaçmak için Taşkesenlioğlu’nun parasıyla 4,5 milyon euroluk lüks yat aldı /01 Eylül 2022 17:08

Kaçmak için Taşkesenlioğlu’nun parasıyla 4,5 milyon euroluk lüks yat aldı

Sedat Peker’in rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’ın, yakalanmadan önce kaçmak üzere kullanacağı yatı eşinin parasıyla aldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Sedat Peker’in rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban, geçtiğimiz günlerde kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Ban’ın kaçmak için kullanacağı tekneyi de eşinin parasıyla aldığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki köşe yazısında Muğla’da yakalanan Ban’ın, Betina adlı yatla Yunanistan’a kaçmayı amaçladığını yazdı. Yatın değerinin 4,5 milyon TL olduğunu belirten Saymaz, “Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi’nde profesör olan Ban, akademisyen maaşıyla nasıl tekne alabildi? Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun 18 Ağustos’ta Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu boşanma davasının dilekçesinde, servetin kaynağı açıklanıyor. Taşkesenlioğlu, Ban’ın kendisinden aldığı paralarla bu tekneye sahip olduğunu öne sürüyor. Taşkesenlioğlu’nun iddiasına göre Ban, ilkin 750 bin TL’ye bir tekne almış. Daha sonra tekneyi satarak, 4.500.000 Euro karşılığında ‘Betina’ adlı tekneye sahip olmuş. Yaklaşık 82,5 milyon TL’lik bir servetten söz ediyoruz.” diye kaydetti.

Saymaz’ın yazısına göre dilekçede tekneye ilişkin şu bilgiler yer alıyor: “Davalı koca evlilik birliği içinde müvekkilden aldığı para ile müvekkilin tüm itirazlarına rağmen önce 750.000 TL’ye bir tekne almış, bunu satarak 4.500.000 Euro’ya yeni tekne almış ve tekneyi Malta’da Elit Yaycılık adına kayıt ettirmiştir.” ‘Ferretti 100 Art’ model teknenin Malta bayrağı taşıdığı ve bu tarihte Göcek marinasında olduğu kaydediliyor.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaçmak için Taşkesenlioğlu’nun parasıyla 4,5 milyon... Sonraki Haber >>

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:30:40