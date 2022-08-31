Samanyolu Haber /Gündem / Kaçmak üzereyken gözaltına alınmıştı: Ünsal Ban'a ilişkin yeni gelişme /31 Ağustos 2022 14:42

Kaçmak üzereyken gözaltına alınmıştı: Ünsal Ban'a ilişkin yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı.

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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen rüşvet iddialarıyla siyaseti sallamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.
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