Kaddafi’nin kaçamadığı uçağı yeni yönetime hizmet edecek

Libya’da çıkan iç savaşta öldürülen Muammer Kaddafi’nin kullandığı Airbus A-340 tipi uçak, yıllardır tutulduğu Fransa’dan onarım ve bakım çalışmaları için İstanbul Atatürk Havalimanı’nda getirildi. Bakımı yapılan Kaddafi’nin uçağı yeni yönetime hizmet etmek için Trablus’a gitti.





KADDAFİ’NİN KAÇMASINI SAĞLAYAMADI

Libya’nın 1969’da başa gelen ve Arap Baharı yüzünden 2011’de çıkan ayaklanmalarda linç edilerek yaşamını yitiren eski lideri Muammer Kaddafi’nin kullandığı ve ayaklanmada kaçmasını sağlayamayan Airbus A340-200 tipi 5A-ONE tescilli Libya devlet uçağı, iç savaşta zarar görmemesi için Fransa’ya gönderilmişti. Kaddafi’nin devrilmesinden beri Fransa Perpignan Havalimanı’nda tutulan içak onarım için Fransa’dan İstanbul’a getirildi. 5 Haziran’dan beri bakım ve onarımı yapılan uçak dün Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalandı. Uçak yeni yönetimin hizmetinde kullanılacak.





KAÇAN DİKTATÖRÜN UÇAĞINI THY ALDI

2011 yılında Arap baharını başlatan olayların yaşandığı Tunus’un başındaki diktatör Kaddafi’den şanslıydı. Tunus’ta üniversite mezunu bir gencin pazarda meyve satarken isyan edip kendini ateşe vermesiyle başlayan kitlesel gösterilerin ardından Bin Ali görevini bırakıp Suudi Arabistan’ın Cidde kentine kaçtı. Tunus’ın devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali’nin Airbus A340 marka uçağını 78 milyon dolar karşılığında Türk Hava Yolları satın alıp AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kullanımına sundu.





DEVLET HAZİNESİNİ SOYUP KAÇTI

Gambiya’nın eski devlet başkanı Yahya Jammeh da Bin Ali gibi ülkesinin hazinesini soyup kaçan devlet başkanlarından biri. Ocak 2017’de koltuğu vermekte direnen ancak uluslararası baskı sonucunda yerini seçilmiş başkana vermeyi kabul eden eski lideri Yahya Jammeh’ın ülkesini terk ederken hazineden 11 milyon doları aşkın para aldığı iddia edildi. Gambiya Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkilileri kasaların boşaltılmış olduğunu teyit etti. Jammeh ülkeyi terk ederken lüks otomobillerini ve eşyalarını kargo uçağı ile götürmüştü.





ÇAVUŞESKU’NUN UÇAĞI 32 YIL SONRA SATILDI

Romanya’yı bir dönem demir yumrukla yöneten ve 1989’da devrildikten sonra öldürülen Nikolay Çavuşesku’nun en son kullandığı başkanlık uçağı, bu yıl mayıs ayında Bükreş’teki açık artırmada 120 bin euroya alıcı buldu. Artmark Müzayede Evi tarafından 25 bin euro başlangıç fiyatı konulan uçak için 150 kişi yarıştı. Açık artırmayı kazanan kişi 120 bin euro teklifle uçağın yeni sahibi oldu. Çavuşesku’nun ölümünden sonra Romanya devlet havayolu Romavia’nın filosuna eklenen uçak, uzun yıllar Romanya’da bir hangarda çürümeye terk edilmişti.





DÜNYANIN EN BÜYÜK FİLOSU ERDOĞAN’DA

Kaddafi’nin uçağı akıllara dünyanın en büyük hava filosuna sahip olan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı akıllara getirdi. Erdoğan’ın VIP filo havuzunda 13 uçak, 3 helikopter bulunuyor. Bunlardan en büyüğü yaklaşık 400 milyon değer biçilen ve Katar Emiri’nin hediye ettiği Boeing 747-8 model uçak, dünyanın en geniş gövdeli uçaklarından biri. Filodaki en büyük uçak olan Airbus A330-200 Pestige ise sıfır alındı. Filoda Ürdün devletinden alınan bir Airbus 318, İtalya’dan bir dönem Başbakan Berlusconi’nin kullandığı Airbus 319 bulunuyor.





FİLODA 3 ADET HELİKOPTER BULUNUYOR

Küçük boyutlu iş jetleri arasında 2 adet 16 koltuklu Gulfstream G550 ve eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde alınan 14’er koltuklu tescilli Gulfstream G450 ve 550 yer alıyor. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde kalibrasyon uçağı olarak kullanıldıktan sonra kabinleri modifiye edilen, 8 koltuklu iki Cesna Ciatiton V de VIP filonun en küçük uçakları. Filoda, 3 adet de döner kanat hava aracı olarak Amerikan Sikorsky yapımı S-92 helikopter bulunuyor.