Samanyolu Haber /Dünya / "Kaddafi'den rüşvet aldı" iddiası /07 Ekim 2020 10:01

"Kaddafi'den rüşvet aldı" iddiası

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkında 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında hakim karşısında ifade verdi.

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Fransız Mediapart internet sitesinin haberine göre, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya soruşturmasında görevli Paris Adli Mahkemesi yargıçları Aude Buresi ve Marc Sommerer tarafından sorguya alındı.

Son olarak 24 Eylül'de Sarkozy cephesinin itirazlarının Paris Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ifadeye çağrılan Sarkozy hakkında mahkemeye çok sayıda somut delil sunulduğu belirtiliyor.

Yolsuzluk, seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini saklamakla suçlanan Sarkozy ve birlikte yargılandığı kişiler, soruşturmaları engellemekle de itham ediliyor. Bu durumun, davalıların alacakları cezayı artırabileceği ifade ediliyor.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den 'yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü' iddia ediliyor.

Eski Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı" ifadelerini kullanmıştı.

İşadamı Ziad Takieddine de geçen yıl, 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Beş yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında 'cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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