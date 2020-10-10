Kaddafi'nin kayıp serveti Türkiye'de mi?

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) polis kaynaklarından aktardığı habere göre Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin servetinin geri kalan önemli bir kısmının Türkiye'de olduğu düşünülüyor.







Kaddafi'nin kayıp servetinin hikâyesi 2010 yılında Libya hükûmetinin Alman Merkez Bankası'ndan bilinmeyen bir sebeple aldığı 160 milyon euro ile başlıyor. 100 ve 200 euro banknotlardan oluşan servet, Bingazi'deki bir bankada tutuluyor.





Kaddafi'nin 20 Ekim 2011'de halk isyanında öldürülmesinin akabinde başlayan iç savaşta 2017 yılında Libya Ulusal Ordusu paraya el koydu.





"TESPİT EDİLEN PARANIN YÜZDE 90'I TÜRKİYE VATANDAŞLARINDA"





Soruşturmayı takip eden kaynaklara göre servetin yarısı iyi muhafaza edilmiş ve kullanılabilir durumda. Ancak diğer yarısı uzun bir süre su altında kaldığı için zarar görmüş ve solmuş vaziyette.





Libya Ulusal Ordusu'nun iyi muhafaza edilmiş 80 milyon euroluk kısmı silah ve teçhizat alımında kullandığı belirtiliyor. Geri kalan 80 milyon euronun ise daha sonra deterjanla yıkandığı için kullanılamaz hale geldiği kaydediliyor.





Bu banknotlar ilk defa 2018 yılının yazında Avrupa'da gün yüzüne çıktı. Fransız polisine göre tespit edilen paraların yüzde 90'ının kaynağı Türkiye vatandaşlarına dayanıyor. İlk defa bu banknotları değiştirmek için bankaya giden Arap işçiler, söz konusu paraları kaçak olarak çalıştıkları Türkiyeli iş verenlerden aldıklarını iddia etti.





PARALAR TAKİP EDİLİYOR, BÜTÜN YOLLAR TÜRKİYE'YE ÇIKIYOR





Kaddafi'nin kayıp servetine ait çok sayıda banknotun tedavülde olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde konu hakkında soruşturma sürerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) seri numaraları bilinen yıpranmış paraların alınmaması için bankalara uyarıda bulunuyor.





Fransız sahte para ile mücadele birimi, Fransa'nın Limoges şehrinde söz konusu parayı kullanan Türkiye vatandaşı çifti sorguya çekerek, haklarında inceleme başlattı.





Çift yıpranmış banknotları Türkiye'de gerçek değerinin yüzde 50 ila yüzde 75'i bedelle satın aldıklarını, bunları daha sonra yaptıkları işlerde kullanarak kullanıma soktuklarını söyledi.





Çiftin toplam 40 bin euro değerinde banknotu piyasaya sürdüğü belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten görevliler, banknotların her yerde çıkmaya devam edeceği uyarısında bulunarak Türkiye'de milyonlarca euronun kaldığını düşünüyor.