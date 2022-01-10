Kadıköay'de 'Ali Koç istifa' sesleri yükseldi

Süper Lig'in 20. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünlerdeki tarftarlar Fenerbahçe Yönetimi’ni istifaya davet etti.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, ‘Ali Koç İstifa’, ‘Ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin’ tezahüratlarıyla tepki gösterdi.