Samanyolu Haber /Spor / Kadıköay'de 'Ali Koç istifa' sesleri yükseldi /10 Ocak 2022 23:27

Kadıköay'de 'Ali Koç istifa' sesleri yükseldi

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Adana Demirspor'a 2-1 yenildiği maç sırasında taraftarlar başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Süper Lig'in 20. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünlerdeki tarftarlar Fenerbahçe Yönetimi’ni istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, ‘Ali Koç İstifa’, ‘Ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin’ tezahüratlarıyla tepki gösterdi.
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