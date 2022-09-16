Samanyolu Haber /Gündem / Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı /16 Eylül 2022 22:53

Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı

Kadıköy Belediyesinde temmuz ayından beri süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca grev kararı alındığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Kadıköy Belediyesinde temmuz ayından beri süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Kadıköy Belediyesi işçilerinin örgütlü olduğu Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün belediye binasına grev kararını astı.

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan 2 bin 300 işçiyi ilgilendiren sözleşmede işçilerin öncelikli talebi enflasyona ezilmemek. Grev kararını astıktan sonraki 2 aylık yasal süreci beklemeyeceklerini söyleyen Kadıköy Belediyesi işçileri anlaşma sağlanamaması halinde 6 iş gününün ardından greve çıkacaklarını duyurdu.

AÇLIK SINIRINDAKİ İŞÇİNİN EVİNE EKMEK GÖTÜRMESİNİ İSTİYORUZ

Kadıköy Belediyesi binası önünde yapılan basın açıklamasına DİSK’e bağlı sendikalar ve KESK üyeleri destek verdi. Düzenlenen basın açıklamasını Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Murat Aydoğan okudu. Kadıköy Belediyesi işçilerinin mevcut ücretlerle ortalama bir yaşam dahi sürdüremediğini, ihtiyaçlarını karşılayamadığı söyleyen Aydoğan, “Böyle bir ortamda kimse bizden bilinmezliğe imza atmamızı beklemesin. Bugün buraya grev kararını asmaya geldik. Greve hazırlanırken görüşmelere de açığız. Bugünden sonra her üye arkadaşım iş yerlerimizde ilmek ilmek grevi örgütlemeli ve mücadeleden uzak durmamalıdır” dedi.
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