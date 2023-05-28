Samanyolu Haber /Gündem / Kadıköy’de okul bahçesindekilere böyle saldırdılar /28 Mayıs 2023 16:06

Kadıköy’de okul bahçesindekilere böyle saldırdılar

Kadıköy Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir grup, okul bahçesindeki vatandaşlara saldırdı. Arbedede yere düşen bir kişinin tekme tokat dövüldüğü görüntülere yansıdı. Grubun AKP'li olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre oy verme işlemi sürerken, Kadıköy Bostancı'da bulunan Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine gelen bir grup taşkınlık çıkardı. AKP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen grup, henüz bilinmeyen bir nedenle bahçedeki bir grup vatandaşa saldırdı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kişinin tekme tokat dövüldüğü, başka bir kişinin de yerde yattığı kameraya yansıdı. Olayı görüntüleyen bir vatandaş yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Ak Parti Gençlik Kolları, şu an Mualla Selcanoğlu okuluna geldi. Şu an buradaki herkese saldırıyorlar. Kolluk kuvvetlerine de saldırıyorlar, insanlara da saldırıyorlar. Adamı orada boğazlıyorlar resmen. Çıkardıkları pisliğe, olaya bir bakın. Burada sakin olan okulda olay çıkartıyorlar. Güçleri böyle sakin insanlara yetiyor ancak.”

Başka bir görüntüde ise gruptan bir kişinin cep telefonuyla olayı görüntüleyen vatandaşın yanına gelerek görüntü çekmesini engellemeye çalıştığı, gelen tepki üzerine geri çekildiği ve beraberindeki grupla tekrar gelerek kadınların üzerine yürüdüğü yansıdı. Polisin devreye girmesiyle olay yatıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kadıköy’de okul bahçesindekilere böyle saldırdılar Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:55