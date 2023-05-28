Kadıköy’de okul bahçesindekilere böyle saldırdılar

Sözcü'de yer alan habere göre oy verme işlemi sürerken, Kadıköy Bostancı'da bulunan Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine gelen bir grup taşkınlık çıkardı. AKP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen grup, henüz bilinmeyen bir nedenle bahçedeki bir grup vatandaşa saldırdı.



TEKME TOKAT DÖVDÜLER



Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kişinin tekme tokat dövüldüğü, başka bir kişinin de yerde yattığı kameraya yansıdı. Olayı görüntüleyen bir vatandaş yaşananları şu sözlerle anlattı:



“Ak Parti Gençlik Kolları, şu an Mualla Selcanoğlu okuluna geldi. Şu an buradaki herkese saldırıyorlar. Kolluk kuvvetlerine de saldırıyorlar, insanlara da saldırıyorlar. Adamı orada boğazlıyorlar resmen. Çıkardıkları pisliğe, olaya bir bakın. Burada sakin olan okulda olay çıkartıyorlar. Güçleri böyle sakin insanlara yetiyor ancak.”



Başka bir görüntüde ise gruptan bir kişinin cep telefonuyla olayı görüntüleyen vatandaşın yanına gelerek görüntü çekmesini engellemeye çalıştığı, gelen tepki üzerine geri çekildiği ve beraberindeki grupla tekrar gelerek kadınların üzerine yürüdüğü yansıdı. Polisin devreye girmesiyle olay yatıştı.