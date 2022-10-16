Samanyolu Haber /Gündem / Kadıköy' Fikirtepe'de 24 katlı binada çıkan yangın korkuttu /16 Ekim 2022 14:23

Kadıköy' Fikirtepe'de 24 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Kadıköy'de 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında soğutma işlemi tamamlandı.

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Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, elektriği kesilen bina ile çevredeki bazı binalar tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bina, tedbir amacıyla boşaltıldı
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında soğutma işlemi tamamlandı.

Olay yerine gelen Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, yangın hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Elektrik ve doğal gazı kesilen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken binada yapılacak teknik inceleme ve hasar tespitlerinin sona ermesinin ardından vatandaşların evlerine girmelerine izin verileceği öğrenildi.

Bina sakinlerinden bazılarının geceyi geçirmek için yakınlarının evine gittiği, gidecek yeri olmayan bina sakinlerine ise konaklama için yer tahsis edileceği öğrenildi.

Olay yerine gelen İBB mobil ekibi, seyyar arabayla yiyecek ve içecek ikramında bulundu.
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