Metro'da dehşet! Kadın yolculara bıçak çekti

20 SUÇ KAYDI VARMIŞ





'YÜZÜNÜ KESERİM SENİN' DİYE TEHDİT ETMİŞTİ





İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaretler ve tehditler savuran saldırganla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın 32 yaşındaki E.Y. olduğu tespit edildi. Saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafı paylaşıldı.E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.E.Y. dün akşam saatlerinde metroda kadın yolcuyla tartışmaya başlamış, ardından yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürümüş ve küfür etmişti. Saldırgan, kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etmişti.