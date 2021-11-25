Samanyolu Haber /Gündem / Metro'da dehşet! Kadın yolculara bıçak çekti /25 Kasım 2021 11:35

Metro'da dehşet! Kadın yolculara bıçak çekti

İstanbul'da Kadıköy metrosunda kadın yolcuya küfür eden ve bıçakla tehditler savuran saldırgan yakalandı.

Metroda dehşet!

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaretler ve tehditler savuran saldırganla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın 32 yaşındaki E.Y. olduğu tespit edildi. Saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafı paylaşıldı.



20 SUÇ KAYDI VARMIŞ

E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'YÜZÜNÜ KESERİM SENİN' DİYE TEHDİT ETMİŞTİ

E.Y. dün akşam saatlerinde metroda kadın yolcuyla tartışmaya başlamış, ardından yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürümüş ve küfür etmişti. Saldırgan, kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etmişti.
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Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

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