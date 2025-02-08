Samanyolu Haber /Gündem / Kadıköy'de bıçaklanmıştı: Ünlü İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti /08 Şubat 2025 13:06

Kadıköy'de bıçaklanmıştı: Ünlü İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'den kahreden haber geldi. Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken, Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yapmak için bit pazarına doğru ilerledi. Bu sırada, tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi yoğun bakıma alındı. Minguzzi 14 gün tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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