Samanyolu Haber /Spor / Kadıköy'de 'Damat istifa!' sesleri... /08 Şubat 2020 23:40

Kadıköy'de 'Damat istifa!' sesleri...

Trabzonspor'a kamu bankalarından yüz milyonlarca liralık kredi tahsis ettiği ortaya çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Fenerbahçe taraftarlarının hedefindeydi. Hâkemin tartışmalı penaltı kararlarını protesto eden Sarı-Lacivertliler 1-1 biten Fenerbahçe-Alanya müsabakasının akabinde Albayrak'ı "Damat istifa!" sloganları ile protesto etti.

Kadıköy'de 'Damat istifa!' sesleri...

Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda altın değerinde 2 puandan oldu.

Sarı-Lacivertli taraftarlar 90'ıncı dakikada meydana gelen tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aleyhine "Damat istifa!" diye tezahürat yaptı.

Maçın hakemi Ümit Öztürk, maçta Alanyaspor lehine 2, Fenerbahçe lehine 1 penaltı düdüğü çalarken, Fenerbahçe cenahı maçın son dakikalarında bir penaltı daha bekledi. 

VAR incelemesine giden pozisyonda penaltı kararı çıkmayınca Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda "Damat istifa!" tezahüratı yaptı. 

ALİ KOÇ: SÖYLEDİKLERİMİN TÜMÜNÜN ARKASINDAYIM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yaptığı açıklamada Trabzonspor'a yönelik "Mütemadiyen adil rekabetten, bilhassa harcama limitleri konusunda Trabzonspor başkanına vermiş olduğum cevap, Trabzonspor'un sırtını devlete dayaması hususuydu. Açıklamalarımın bu kısmıyla ilgili, sponsorlar, localar, devlet bankalarından alınan kredilerle ilgili söylediklerimin tümünün arkasındayım." demişti.

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