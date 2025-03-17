Samanyolu Haber /Spor / Kadıköy'de şok: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor /17 Mart 2025 00:58

Kadıköy'de şok: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

PUAN FARKI 9 OLDU
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile puan farkı bir maç eksiğiyle 9 oldu.

Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin 75. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe, ligdeki puanını 62 yaptı. Samsunspor ise 51 puana yükseldi.

Fenerbahçe, milli aranın ardından Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
1-Galatasaray: 71 puan-27 maç

2-Fenerbahçe: 62 puan-26 maç

3-Samsunspor 51 puan-27 maç


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