Kadıköy'de tarihe geçecek 9 gollü maç

Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.





Maç tam bir gol düellosu şeklinde geçti.





Maçın 9. dakikasında Fenerbahçe Crespot ile öne geçti.





Bu gole Karagümrük 16. dakikada Borini ile cevap verdi: 1-1.





24. dakikada Karagümrük Kouassi ile 2-1 öne geçen ekip oldu.







Fenerbahçe 28. dakikada Valencia ile skoru 2-2'ye getirdi.





İlk devrede bu skorla sona erdi.





62. dakikada Valencia bu kez penaltıdan attığı golle takımını bir kez daha öne geçiren isim oldu: 3-2.





Karagümrük bu gole ise 66. dakikada Borini ile cevap verdi: 3-3.





Valencia bu kez 73. dakikada sahneye çıkarak kendisinin üçüncü takımının ise dördüncü golünü attı: 4-3.





Bu golden 10 dakika sonra Karagümrük Burak Kapacak'ın golüyle bir kez daha skora dengeyi getirdi: 4-4.





Maçın 90+5. dakikasında ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi skoru 5-4'e getiren golü attı.





Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe 5-4'lük skorla sahadan 3 puanı alarak ayrılan ekip oldu.







Bu sonuçla sarı lacivertliler puanını 17'ye çıkartırken, Karagümürk ise 6 puanda kaldı.















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