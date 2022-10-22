Kadıköy'de zirve el değiştirdi

üper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Diego Rossi’nin harika golüyle 1-0 kazandı.





Bu galibiyetle puanını 23 yapan Fenerbahçe liderlik koltuğuna otururken, Başakşehir 20 puanda kaldı. Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez üst üste üç maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.





Pozisyon açısında oldukça kısır geçen karşılaşmada Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jorge Jesus’un 74. dakikada yaptığı üç değişiklik sonrası baskısını arttırdı. Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia oyundan alan Jorge Jesus, Diego Rossi, Emre Mor ve Joao Pedro oyuna sürdü.





Bu değişikliklerin ardından Başakşehir’i sahasında çıkartmayan ve üst üste ataklar geliştiren Fenerbahçe, golü de 84. dakikada buldu. Willian Arao’nun pasında topla buluşan Diego Rossi ceza sahası yayında sağ ayağı ile şık bir plase vuruşu ile topu sağ köşeye kaleci Volkan Babacan’ın uzanamayacağı köşeye doğru gönderdi ve ağlarla buluşturdu.





SERİ 10 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe böylece ligde yenilmezlik serisini 6, resmi karşılaşmalarda ise 10 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekip ligde son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.





Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 8 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.





ROSSI’NİN LİGDEKİ ÜÇÜNCÜ GOLÜ





Fenerbahçe’de Diego Rossi, ligdeki 3. golünü kaydetti. Gösterdiği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan haftalarda daha çok arkadaşlarına attığı gol paslarıyla dikkati çekmişti.





Ligde daha önce Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşayan Rossi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.





İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Başakşehir karşısında maçı tamamlayamadı. Gösterdiği mücadeleyle taktir toplayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 66. dakikada kulübeye dönerek değişiklik işareti yaptı ve kendisini yere bıraktı.

İsmail, müsabakanın 68. dakikasında yerini Willian Arao’ya bıraktı.







ALTAY BAYINDIR ALKIŞ ALDI

Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır, Başakşehir karşısında galibiyette önemli rol oynadı. Son haftalarda performansıyla eleştirilen Altay, maçın son dakikalarda çok iyi bir kurtarışa imza attı.





Başakşehir’in baskısını artırdığı son anlarda Aleksic’in altıpas önünden müsait durumda etkili vuruşuna iyi bir refleks gösteren Altay, rakibine gol şansı tanımadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da bu kurtarışın ardından Altay’a sevgi gösterisinde bulundu.





DENİZ TÜRÜÇ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Başakşehir’in orta sahadaki isimlerinden Deniz Türüç, Fenerbahçe karşılaşmasında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.





Deniz, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.