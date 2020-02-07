Kadın astronot dünyaya rekorla döndü

Toplamda 328 gününü uzayda geçiren Koch, böylelikle uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanını aldı. Christina Koch'tan önce bu rekor 289 gün ile eski NASA astronotu Peggy Whitson'a aitti.







41 yaşındaki Koch ayrıca ekim ayında, astronot Jessica Meir ile ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir uzay yürüyüşü yaparak tarihe adını yazdırmıştı. Koch, Dünya'ya dönüş öncesinde verdiği röportajda yer çekimsiz ortamı özleyeceğini söylemişti.





3 buçuk gün süren Dünya'ya dönüş yolculuğunda Christina Koch ile birlikte ESA astronotu Luca Parmitano ve Rus kozmonot Alexandr Skvortsov da bulunuyordu.