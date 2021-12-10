Kadın avukata cezaevinde ‘çıplak aramaya’ tepkiler çığ gibi; Barolar nerede?





Kendisi de bir kadın olan savcı Dudu Sena Asker’e göre bir avukatın ‘keyfi’ olarak hürriyetinin tahdit edilmesi, avukatlık kimliğine el konulması ve çıplak aramaya maruz bırakılması ‘mevzuata’ uygundu. 25 Mart 2021 tarihinde yaşandığı ortaya çıkan rezalet, büyük tepki çekti. Yüzlerce hukukçu, avukat rezaletle ilgili baroları göreve çağırdı.

Avukat Hatice Yıldız: Sicili 251 binlerde kadın bir savcı, kadın avukatın, hukuka aykırı olarak çıplak aranmasını mevzuata uygun bulmuş. Bu ne mevzuata uygun, ne insan onuruna uygun. Barolar buna sessiz kalmamalı, kalıyorlarsa da baroculuk oynamayalım.













NE OLMUŞTU?



Eski İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ve eski emniyet Amiri Gafur Ataç’ın avukatı Sümeyra Bulduk’un, müvekkillerinin tutuklu bulunduğu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘çıplak arama’ işkencesine maruz kaldığı ortaya çıktı. Skandal bununla sınırlı değil. Başsavcılık avukat hanımın 3 saat boyunca bir odada kilitli tutularak, çıplak aramaya maruz bırakılmasını ‘mevzuata’ uygun bulmuş!



Konuyla ilgili şikayeti üzerine verilen ‘soruşturmaya yer olmadığına’ dair kararı sosyal medya hesabından paylaşan Bulduk, “Sinirliyim, çok kızgınım ama hiç şaşkın değilim.. Müvekkillerim Ömer Köse ve Gafur Ataç ile cezaevinde görüş yaptıktan sonra çıkış esnasında, üzerimde keyfi olarak arama yapılmasına müsaade etmedim diye avukat kimliğime el konularak cezaevi kapıları 3 saat boyu üzerime kilitlendi.” ifadelerini kullandı. Eski İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ve eski emniyet Amiri Gafur Ataç’ın avukatı Sümeyra Bulduk’un, müvekkillerinin tutuklu bulunduğu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘çıplak arama’ işkencesine maruz kaldığı ortaya çıktı. Skandal bununla sınırlı değil. Başsavcılık avukat hanımın 3 saat boyunca bir odada kilitli tutularak, çıplak aramaya maruz bırakılmasını ‘mevzuata’ uygun bulmuş!Konuyla ilgili şikayeti üzerine verilen ‘soruşturmaya yer olmadığına’ dair kararı sosyal medya hesabından paylaşan Bulduk, “Sinirliyim, çok kızgınım ama hiç şaşkın değilim.. Müvekkillerim Ömer Köse ve Gafur Ataç ile cezaevinde görüş yaptıktan sonra çıkış esnasında, üzerimde keyfi olarak arama yapılmasına müsaade etmedim diye avukat kimliğime el konularak cezaevi kapıları 3 saat boyu üzerime kilitlendi.” ifadelerini kullandı.

Sümeyra Bulduk, müvekkilleriyle yaptığı görüşme sonrası üzerinin keyfi olarak aranmasına müsaade etmediği için avukat kimliğime el konularak cezaevi kapıları 3 saat boyu üzerine kilitlenmişti. Ardından ‘çıplak arama’ işkencesine maruz kalan Bulduk, sorumlulardan şikayetçi oldu.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ise skandal bir kararla ‘soruşturmaya’ bile gerek görmeyerek rezaletin üzerini kapattı. ‘Soruşturmaya yer yok’ kararının gerekçesi de çıplak arama işkencesinin yapıldığı cezaevinden gelen ‘yazı.’ Savcı söz konusu kararı verirken soruşturma bile yapmamıştı.Hiçbir vatandaşın savunmasız kalmaması için önce hiçbir avukatın savunmasız kalmaması gerekli. Meslektaşım, hemşehrim Av. Sümeyra Bulduk’a yapılan insan onurunu hiçe sayan rezillik sizler için de turnusoldur. Bizler de takipçi ve meslektaşımızın yanındayız.Bir kadın avukata yapılan bu iğrenç muamele kabul edilemez.! Savunma hakkının kullanılmasını engellemek suçtur.! Unutacağımızı sanmayın.!Bir avukat TCK 94(işkence), 102(cinsel saldırı) ve 109(hürriyeti tahdit)’dan cezaevi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Savcı, sadece cezaevi yazısıyla takipsizlik veriyor. Kamera kaydı, tanık ifadesi, şüpheli savunması yok! Nedir bu @TC_HSK ? Savcının yaptığı suç!Savunma çok ağır gasbediliyor, bu linç ve gözdağı bütün avukatlara yapılmıştır. Barolar ve avukatlar bu duruma kayıtsız kalamaz. Yasları hiçe sayanlar bir gün mutlaka sanık sandalyesine oturur, çok geçmiş olsun meslektaşım.Bir avukatın müvekkil görüşünde çıplak aramaya maruz bırakılması hangi mevzuata uygun? Avukat haklarından tutun da vatandaşın savunulma hakkına kadar ihlallerle dolu bir eylem. Susanlar yarın öbür gün kendisini savunacak avukat bulamaz.Cezaevinin her köşesinde yer alan kamera kayıtlarına bakmak yerine, gerekçesiz bir şekilde verilen kararla, birinin avukatı ya da birinin kızı olduğu için görülen muamele.KYOK (Kovuşturmaya yer yok) da değil, SYOK (soruşturmaya yer yok). Savcı acaba hayatında hiç SYOK vermiş mi? Şu olaya SYOK vermek. İddialar çok ciddi, en azından bir araştır. Rezilsiniz, rezil!Sistem avukatları ve muhalif baroları düşman takım; hakim/savcı/kolluk aynı takım ve düşmana karşı savaş hukuku uygulayan her şeyi mübah gördüğü sürece durumumuz çok vahim. KYOK bile değil SYOK üstelik. Şikayetçi bile olamıyor avukat en fazla ihbar eden.Mesleki kapasitesi kadar yazabilmiş savcı hanım. Şüpheliler kim? Suç isnadı ve suç tarihi ne? Şikayetçi vekili kim, şikayetçinin adresi ne? En önemlisi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda neden şikayetçinin beyanlarını almadan bu kararı veriyorsun? Kapat dosyayı demişler!.Meslektaşımın yaşadıklarını bizzat yaşamış kabul ediyorum. Zira bu Avukat düşmanlığıdır, savunmaya gözdağıdır! Bu zihniyetin tüm mensupları Avukatlara muhtaç kalmalı!