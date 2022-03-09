Kadın bakan, 'kadına polis şiddetini' savundu

"MESELE KADINLAR DEĞİL, MESELE TAKSİM"

"KADIN HAKLARIYLA MÜCADELE İSTANBUL SÖZLEŞMESİYLE BAŞLAMADI"

YARDIM PARASI TARTIŞMASI





15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan yardım paralarıyla ilgili tartışmalara ilişkin soru üzerine de Yanık, paralar kasada durduğunu iddia etti. Yanık'ın aöıklamalarına göre, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda 310 milyon lira. İstanbul Beşiktaş terör saldırısı sonrası düzenlenen kampanyada 52 milyon lira. Zeytin Dalı operasyonunda şehit ve gazi olanlar için 2 milyon lira toplanmış. Toplam 364 milyon lira bağış vakfa aktarılmış. Vakıf bu bağışla kuruldu. Mart 2022 itibarıyla hak sahiplerine toplam 104 milyon 145 bin lira destek ödemesi gerçekleştirilmiş. Şehit yakınları ve gazilerimiz için her ay 1500 lira ödüyorlarmış.







MİLYON MİLYON TOPLANAN BAĞIŞLAR DAMLALIKLA DAĞITILIYOR!





Ayda 1500 tl ile ne alınabileceği, bir evin hangi ihtiyaçlarının giderilebileceği konusunda bakanın herhangi bir fikri olup olmadığı merak konusu oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Taksim'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlar polisin müdahalesiyle karşı karşıya kalırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, canlı yayına katıldı. Taksim'in yürüyüş için yasaklanmasına ilişkin olarak Bakan Yanık, "Kadınların 8 Mart veya herhangi bir sebeple toplanmaları değil, Taksim'de toplanmalarıyla ilgili bir problem var" dedi.Bakan Yanık, Habertürk TV yayınında soruları yanıtlayarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yanık, aslında sembolik günlerin her birinin o meseleye dikkati çekmek için ihdas edilen zamanlar olduğunu söyledi.Bakan Yanık, ''8 Mart özelinde konuşacak olursak, emekçi kadın hakları başlığı altında kadınların eşit biçimde fırsatlardan yararlanabilmeleri ve imkanları onlara sunabilmemiz gerekiyor. 8 Mart; ne yapmışız, başka ne yapmamız gerekiyor, bunları konuşmak için fırsat olarak değerlendireceğimiz bir gün. Kadın meselesi bir tek güne sığdırılacak bir mesele değil. Toplumsal, sosyal, ekonomik birçok tarafı olan meseleden bahsediyoruz." diye konuştu.Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmak istenen gösterilere ilişkin de Bakan Yanık, şunları kaydetti:"Taksim konusu eskiden beri tüm eylemlerde çok tartışılır. Normal şartlarda gösteri ve toplanma yapmak için izin almaya gerek yoktur. İnsanlar herhangi bir konuyla alakalı kendi kanaatlerini topluca ifade etmek istediklerinde bunu yapabilirler. Ancak belli mekanlar, yerler vardır, kamu güvenliği sair sebeplerle toplantılar yapmak yasaklanmıştır. Taksim, bu meydanlardan birisi. Kadınların 8 Mart veya herhangi bir sebeple toplanmaları değil,"İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kadına yönelik şiddeti artırdı mı?" sorusuna karşılık Bakan Yanık, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının kadına yönelik şiddeti artırdığına dair iddia ortaya koyamayız. Türkiye'nin kadın hakları mücadelesi yeni bir mücadele değil. İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir süreç değil. AK Parti'nin kadın hakları, kadına yönelik şiddetle mücadelesi İstanbul Sözleşmesi'yle başlayan süreç değil.'' şeklinde konuştu.Bakan Yanık, İstanbul Sözleşmesi'nin, kadın hakları, kadınların her türlü şiddete karşı korunması ve sosyal, siyasal, ekonomik hayata katılmasıyla ilgili mücadelenin bir parçası olarak ortaya çıktığını belirterek, ''İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi üyesi ve taraf devletlerin iradesini ortaya koyan bir çerçeve metin. Oluşturulan bütün müktesebat önemli. Bu çerçeve metnin içerisinde pek çok farklı gruplar tartışma noktaları çıkardılar." dedi.Kadına karşı şiddete yönelik daha ağır cezaların gündemlerinde olduğunu vurgulayan Yanık, yeni yapılacak düzenlemelerle, kadına yönelik saldırılarda somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışın indirime tabi olmayacağını kaydetti.Bakan Yanık, kasten yaralama, öldürme, işkence gibi suçların cezasının artırılacağına işaret ederek, ''Kadın veya erkek ayrımı yoktu. Şimdi kadına karşı işlenen suçların sonuçlarının ağırlaştırılması sebebiyle kadına yönelik işlenen suçlar tanımı zımnen yapılmış olacak. Nikahlı ya da boşanmış olanlarca işlenen suçların alt sınırı 9 aya çıkarılıyor. Israrlı takip suç kapsamına alınıyor, gerekli takdirde tutuklama kararı verilecek. Eş veya boşanan eşlere karşı işlenen suçlar katalog suç düzenlemesine dahil edilecek.'' ifadelerini kullandı.