Samanyolu Haber /Spor / Kadın boksör ringde aldığı darbeler sonucu öldü /03 Eylül 2021 11:54

Kadın boksör ringde aldığı darbeler sonucu öldü

Kanada’da beş gün önce çıktığı müsabakada, ringde nakavt olan Meksikalı Jeanette Zacarias Zapata isimli 18 yaşındaki kadın boksör, aldığı darbeler sonucu 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

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Genç sporcunun ölüm haberini kamuoyuna duyuran menajeri Yvon Michel, "Jeanette Zacarias Zapata'nın vefat ettiğini ailesinden bir temsilci aracılığıyla büyük bir üzüntü ve ıztırapla öğrendik.” dedi.

Montreal kentinde düzenlenen boks müsabakasında, Kanadalı Marie Pier Houle ile karşılaşan Zapata, 4. rauntta aldığı sol aparkat ve kroşe sonucu nakavt olmuştu. 6 rauntluk maçı tamamlayamayıp, nakavt olan genç sporcu kendini kötü hissetmesi sonucu derhal hastaneye kaldırılmıştı.

Kanadalı Houle, Facebook hesabından yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirterek, “Boks birçok risk ve tehlike içeriyor, bu bizim işimiz, tutkumuz. Asla ve asla bir rakibi ciddi şekilde yaralamak niyetinde değildim.” dedi. Ölen genç kadın boksörün evli olduğu bildirildi.
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