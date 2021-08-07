Samanyolu Haber /Gündem / Kadın cinayeti zanlısı Ümitcan Uygun tutuklandı /07 Ağustos 2021 11:15

Kadın cinayeti zanlısı Ümitcan Uygun tutuklandı

Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Uygun, 25 yaşındaki Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgisi olmadığını savundu. Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Ankara Mamak’taki evinde Esra Hankulu’nun şüpheli ölümünün ardından  sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G., iki günlük sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Uygun, Emniyet’teki ifadesinde, 2 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında Esra Hankulu’nun  “Furkan ve Dilan var, oturuyoruz geliyor musun” diyerek mesaj attığını kendisinin de “Biraz işlerim var haberleşiriz” yanıtını verdiğini belirterek özetle şu iddialarda bulundu: “Esra bana ‘Üzerime gelme zaten ilaçlıyım’ dedi. Ben de ‘Furkan sana ilaç mı veriyor gelirsem onun … korum’ dedim. Doğum günümde cezaevinde olduğumdan pasta yaptırmış, ben de yanlarına gittim.

‘BU KIZ NEFES ALMIYOR’ 

Salonda otururken Esra kendini kasmaya başladı. Şaka yapıyor diye müdahale etmedik. 03.00 sıralarında yatak odasına geçtik. Esra titremeye başladı. Furkan ve Dilan’a seslendim. Banyoya götürdük. Soğuk suyla yıkadık. Boğazına parmağımı soktum, kusturamadım. Yarı baygın kendine geldi. Tuzlu ayran içirdik, kusmaya başladı. Yatak odasına geçtik. Titremesi devam ediyordu. 10-15 dakika sonra uyudu. Saat 10.15’de avukatım ‘Adliyede bekliyorum ifaden var’ diye aradı. Ben çıkarken, uyanıktı. Saat 14.30 sıralarında Furkan ‘Bu kız nefes almıyor, morarmış’ diye aradı. ‘Kalbi atıyor mu diye bak’ dedim. Furkan da ‘Yok abi atmıyor’ dedi.   Saat 18.30’da babam ve abim Erol’la, abimin evine gidip güvercin uçurduk sonra evime gittim. Polisler gelip beni aldı.

”ÜMİTCAN, ‘BENİ KARIŞTIRMAYIN’ DEDİ

Dilan C. ise “Beraber alkol aldığımız sırada Esra fenalaştı. ‘Ne oldu?’ diye sorduğumuzda Ümitcan bize ‘Ne olduğunu sorup durmayın’ dedi. Birlikte banyoya geçtik, Esra’yı suya tuttuk, kendine geldi. Öğleye doğru odasına gittim. Esra’ya seslendim ama uyanmadı. Furkan’a söyledim, sağlık ekiplerini aradık. Aradığımızda Ümitcan ‘Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin’ dedi” diye ifade verdi. Furkan G. de ifadesinde Uygun’un “Ambulansı arayın beni karıştırmayın” dediğini anlattı. Uygun ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Furkan G. ile Dilan C. adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan sosyal medyada devleti aşağılayan paylaşımlar yapan Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun da dün gece gözaltına alındı.
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