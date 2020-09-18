Kadın cinayeti zanlısının annesi de ölü bulundu

Aleyna Çakır, 3 Haziran ayında evinde ölü bulundu. Çakır’ın ailesi kızlarının şüpheli ölümü nedeniyle Ümitcan Uygun’u suçladı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, dün akşam saatlerinde ölü bulundu.







Öğretmen olan 48 yaşındaki Gülay Uygun’un dün sabah saatlerinde bir akrabasının evine gitmek için dışarı çıktığı, akşam saatlerinde kadına ulaşamayan ailenin durumu polise bildirdiği belirtildi. Pols ve yakınlarının aramaya başladığı Gülay Uygun’un yakınları tarafından dağlık alanda bir ormanda silahla başından vurulmuş halde bulunduğu belirtildi.





Annesinin hayatını kaybettiği yerde Ümitcan Uygun ile babası ve avukatları kameralara konuşarak, Gülay Uygun’un ardında bir not bırakarak intihar ettiğini öne sürdü. Avukat Çağatay Cengiz de Müge Anlı’nın programında dile getirilen iddiaları hatırlatarak “Gülay Uygun sabah saatlerinde bana ‘Bu iftirayı nasıl kaldıracağım’ diye mesaj attı. Akşam saatinde cansız bedeniyle karşılaştık” diye belirtti. Ümitcan Uygun ve babası, Gülay Uygun’un mektubunda iftiralardan dolayı Müge Anlı’yı suçladığını da iddia etti. Mektubun doğruluğuyla veya Gülay Uygun’un ölüm sebebiyle ilgili henüz resmi makamlarca yapılmış bir açıklama yok.





BBC Türkçe’de yer alan habere göre de sosyal medyada paylaşılan Gülay Uygun’un cansız bedeninin fotoğraflarında, yanında bir alışveriş poşeti ve yüzünde de maske olduğu görülüyor. Bu sebeple birçok sosyal medya kullanıcısı, olayın intihar olmayabileceğini savunuyor.





Ankara Keçiören’de yaşayan Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in 3 Haziran’da intihar ettiği iddia edilmişti. Aleyna’nın cenazesini bulduğunu ve intihar ettiğini iddia eden sevgilisi Ümitcan Uygun’un kadını darp edip, bayılınca da görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ortaya çıkmıştı. Aleyna’nın daha önce Uygun ve onun arkadaşı E.Ö. tarafından darp edildiğini belirterek, emniyete şikayette bulunduğu ancak erkeklerin serbest bırakıldığı belirtilmişti.





Uygun hakkında yalnızca ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından 1 ay uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştı. 30 Haziran’da ise olayın intihar olmayabileceğine dair verilerin yer aldığı otopsi raporu çıkmıştı. Ailesi, Aleyna Çakır’ın otopsi sonucuna dayanarak ve daha önce kızlarına şiddet uyguladığını vurgulayarak Ümitcan Uygun’u cinayetten sorumlu tutuyor.