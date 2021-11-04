Kadın cinayetlerinde korkunç tablo

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü





Yılın ilk 10 ayında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 256









Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, erkeklerin Ekim ayında öldürdüğü kadınlarla ilgili aylık raporunu yayınladı. Buna göre, öldürülen 18 kadından 12’sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.Erkekler tarafından öldürülen 6 kadın ise boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile canından oldu.Ekim ayında öldürülen 18 kadının 11’i evli olduğu erkek, 3’ü birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i akrabası tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınların birinin faille olan yakınlığı tespit edilemedi.Kadınların 13’ü evinde, 2’si arabada, 1’i sokak ortasında, 1’i işyerinde, 1’i avukatlık bürosunda öldürüldü. Buna göre bu ay öldürülen kadınların yüzde 72’si evlerinde öldürüldü.Bu ay öldürülen kadınların 10’u ateşli silahlarla, 4’ü kesici aletlerle, 2’si darp edilerek, 1’i boğularak 1’i kafasına taşla darbe alarak öldürüldü.Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği rapora göre ise, Türkiye’de erkekler, Ekim’de en az 22 kadını öldürdü, dokuz kadına tecavüz etti. Son verilerle yılın ilk 10 ayında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 256'ya çıktı.Bianet'in derlediği verilere göre, yılın ilk 10 ayında erkekler, 396 kadını taciz etti, 160 çocuğu istismar etti, 87 kadına tecavüz etti. En az 670 kadına da şiddet uyguladı.2021'in ilk on ayında 183 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 27 çocuğu öldürdü.Bianet'e göre geçen yılın ilk 10 ayıyla kıyaslandığında erkeklerin öldürdüğü kadın sayısında 27 artış gösterdi. 2020'nin ilk on ayında erkekler, en az 229 kadını öldürdü, 122 kadını taciz etti, 226 çocuğu istismar etti, 79 kadına tecavüz etti.Türkiye kadın cinayetlerine yönelik resmi bir veri bankası yok. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Türkiye'de kadınların yüzde 38'i hayatlarında en az 1 kez partnerlerinin şiddetine maruz kalıyor. Avrupa'da ise bu oran yüzde 25.