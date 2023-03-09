Kadın cinayetlerine ömür boyu hapis talebi

Femizid vurgusu ve ağır ceza talebi

Başbakan Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin hukuk politikaları sorumluları, cinsiyetin belirleyici rol oynadığı ve ölümle sonuçlanan kadına yönelik şiddetin kayıtlara femizid (kadın cinayeti) olarak geçmesini ve zanlıların da adam öldürme değil nitelikli cinayetle yargılanmasını ve ağır cezalara çarptırılmasını talep eden bir tedbirler kataloğu hazırladığını açıkladı. Partinin Meclis Grubu Hukuk Politikaları Sözcü Yardımcısı Carmen Wegge, femizidin kadınların kendi kaderini tayin hakkının ihlali olduğunu ve ataerkil sahip olma düşüncesine dayandığını söylüyor ve bunun kadın düşmanlığı, ayrımcılık ve cinsiyetlerin eşitliği ilkesinin ihlali olduğunu belirtip, hazırladıkları tedbirler kataloğu ile bunların nitelikli cinayet olarak görülmesini talep ettiklerini belirtiyor.

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