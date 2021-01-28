Kadın esnaftan AKP'ye veryansın!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şahsi Twitter hesabından Adapazarı'nda esnaf ziyaretinden bir kesit paylaştı.





Kalabalığın arasından ilerleyerek Akşener'in yanına gelen kadın esnaf, işlettiği lokantanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olduğunu ve kirayı ödeyemeyince tek celsede iş yerinden tahliye edildiğini söyledi.





NE BİR EV KİRASI NE BİR BORÇ ERTELEME





Çocuğunun bebek bezine kadar arkadaş ve akrabalarının aldığını belirten kadın esnaf şöyle konuştu: "Esnafa yapılan bize yapılan hiçbir yardım olmadı. Geçen açıklanan yardımların hiçbirinden faydalanamadım. Sadece 1.000 TL bir destek aldım. 10 aydır benim devlet kanalından cebime giren 1.000 TL. Onun dışında ne bir ev kirası ne bir borç erteleme. Kredi kartlarımızın hepsi icralık oldu.."





Esnaf sözlerine şöyle devam etti: "Ben ilk celsede, tek celsede bana söz hakkı bile verilmeden tahliye edildim. Ben duruşmama giremedim. 9:55’te başlayacak duruşmam, 9:45’te başlatıldı. Beni içeri dahi almadılar ve normalde adalet böyle mi? İnsan öldüreni 10 celsede içeri alamıyor bu adalet. Benim tek celsede yıllardır ödediğim kiralarım hiçe sayıldı ve pandemi döneminde ödeyemediğim kiralar yüzünden tek celsede ben şu an iş yerimden çıkarıldım."





"BİR ARKADAŞIM ELEKTRİK FATURAMI ÖDEDİ, BİRİ BEBEK BEZLERİNİ ALDI"





Evinde de aynı duruma düşeceğinin altını çizen esnaf evinin de kira olduğunu iş veren olarak cebine 1 TL girmediğini söyledi.





Bir arkadaşının elektrik faturalarını ödediğini, bir arkadaşının bebek bezlerini aldığını açıklayan esnaf kadın teyzesinin kızının da mutfak alışverişlerini yaptığını belirtti.





Esnaf, "Ben yıllardır vergi ödedim ama 10 aydır bana hiç kimse bakmadı. Hiç kimse bana halen bakamıyor. Şu an dün açıklandı az önce de dedi; dün açıklandı kira yardımı. E-Devlet’ime baktım ‘Uygun görülmedi’ yazıyor." dedi.