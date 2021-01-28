Samanyolu Haber /Ekonomi / Kadın esnaftan AKP'ye veryansın! /28 Ocak 2021 12:10

Kadın esnaftan AKP'ye veryansın!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adapazarı'nda esnaf ziyaretinde bir kadın esnaf Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine veryansın etti: "Yıllardır vergi ödedim, fakat 10 aydır bana hiç kimse bakmadı. Dün açıklandı kira yardımı. E-Devlet’ime baktım ‘Uygun görülmedi’ yazıyor. Elektrik faturamı arkadaşım ödedi. Teyzemin kızı mutfağıma alışveriş yaptı."

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şahsi Twitter hesabından Adapazarı'nda esnaf ziyaretinden bir kesit paylaştı. 

Kalabalığın arasından ilerleyerek Akşener'in yanına gelen kadın esnaf, işlettiği lokantanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olduğunu ve kirayı ödeyemeyince tek celsede iş yerinden tahliye edildiğini söyledi. 

NE BİR EV KİRASI NE BİR BORÇ ERTELEME 

Çocuğunun bebek bezine kadar arkadaş ve akrabalarının aldığını belirten kadın esnaf şöyle konuştu: "Esnafa yapılan bize yapılan hiçbir yardım olmadı. Geçen açıklanan yardımların hiçbirinden faydalanamadım. Sadece 1.000 TL bir destek aldım. 10 aydır benim devlet kanalından cebime giren 1.000 TL. Onun dışında ne bir ev kirası ne bir borç erteleme. Kredi kartlarımızın hepsi icralık oldu.." 

Esnaf sözlerine şöyle devam etti: "Ben ilk celsede, tek celsede bana söz hakkı bile verilmeden tahliye edildim. Ben duruşmama giremedim. 9:55’te başlayacak duruşmam, 9:45’te başlatıldı. Beni içeri dahi almadılar ve normalde adalet böyle mi? İnsan öldüreni 10 celsede içeri alamıyor bu adalet. Benim tek celsede yıllardır ödediğim kiralarım hiçe sayıldı ve pandemi döneminde ödeyemediğim kiralar yüzünden tek celsede ben şu an iş yerimden çıkarıldım." 

"BİR ARKADAŞIM ELEKTRİK FATURAMI ÖDEDİ, BİRİ BEBEK BEZLERİNİ ALDI"

Evinde de aynı duruma düşeceğinin altını çizen esnaf evinin de kira olduğunu iş veren olarak cebine 1 TL girmediğini söyledi. 

Bir arkadaşının elektrik faturalarını ödediğini, bir arkadaşının bebek bezlerini aldığını açıklayan esnaf kadın teyzesinin kızının da mutfak alışverişlerini yaptığını belirtti. 

Esnaf, "Ben yıllardır vergi ödedim ama 10 aydır bana hiç kimse bakmadı. Hiç kimse bana halen bakamıyor. Şu an dün açıklandı az önce de dedi; dün açıklandı kira yardımı. E-Devlet’ime baktım ‘Uygun görülmedi’ yazıyor." dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kadın esnaftan AKP'ye veryansın! Sonraki Haber >>

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:16:45