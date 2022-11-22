Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Hırsızlığın yapıldığını yayından sonra bir şişe su almak için cüzdanını arayınca soyulduğunu fark eden Dominique Metzger adlı gazeteci, polise giderek el çantasından para ve belgeler çalındığını bildirdi.



Arjantin'de yayın yapan Todo Noticias (TN) kanalına yaptığı açıklamada, polisin kendisine verdiği yanıt karşısında şoke olduğunu belirten Metzger, güvenlik yetkililerinin suçluyu bulacaklarını söylediklerini ve hırsızın cezasını kendisinin kesebileceğini belirttiklerini dile getirdi.



Polisin, "Bulunduğunda adalet sisteminin onlara ne yapmasını istiyorsunuz?" sorusu karşısında "kafasının karıştığını" söyleyen Metzger, polis memurlarına neden bahsettiklerini sorduğunu söyledi. Polis memurları Metzger'e, "Onu beş yıl hapis cezasına çarptırmamızı ya da sınır dışı etmemizi ister misiniz?" diye sorarak kararı kendisinin verebileceğini söylediklerini ifade etti.



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"Onlara sadece cüzdanımı geri istediğimi, adalet sistemi adına karar vermeyeceğimi söyledim" diyen Metzger diğer şoke edici durumun da bir erkek polis tarafından ifadesinin alınmaması olduğunu sözlerine ekledi. Kadın muhabir başka bir yere götürülerek bir kadın polise durumu anlatmak zorunda kaldığını ifade etti.