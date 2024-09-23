Samanyolu Haber /Gündem / Kadın polisi öldüren katile hayvan muamelesi: Hayvan taşıma aracına bindirildi /23 Eylül 2024 14:27

Kadın polisi öldüren katile hayvan muamelesi: Hayvan taşıma aracına bindirildi

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren 19 yaşındaki katil Yunus Emre Geçti, adliyeye sevk edildi. Katil, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracına bindirildi.

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İstanbul'da Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti isimli zanlı Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis memurlarının silahını ele geçiren zanlı, polisle çatışmaya girdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak şehit oldu.

HAYVAN TAŞIMA ARACINA BİNDİRİLDİ
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracına bindirildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.


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