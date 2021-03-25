Kadın savcı kutlama sırasında başından vuruldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine 2019 yılında Cumhuriyet Savcısı olarak atanan 28 yaşındaki Özlem Salkım, evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.







Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.





Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.