Samanyolu Haber /Gündem / Kadın tutuklulara su verilmiyor: 'Çeşmedeki paslı suyu içsinler' talimatı /29 Aralık 2019 13:45

Kadın tutuklulara su verilmiyor: 'Çeşmedeki paslı suyu içsinler' talimatı

Kadın tutuklulara su satılmaması için cezaevi müdürünün talimat verdi. Kadınlar çeşmeden paslı su içmek zorunda kaldı.

SHABER3.COM

Cezaevlerinde hak ihlallerindeki çeşitlilik temel ihtiyaçların teminini de kapsıyor. Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde kalan kadınlara cezaevi yönetimi kantinden su satılması yasaklandı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre iddiayı doğrulayan İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Hapishane Komisyonu üyesi Nuray Çevirmen, “Daha önce de iki yıla yakın sıcak su, borulardan kaynaklı olduğu söylenerek kirli aktı ve su kullanımında kota uygulaması var. Tutuklulara temiz suyun, üstelik parasını vererek aldıkları suyun satışının yapılmaması keyfi bir uygulamadır. Cezaevlerinde binlerce hak ihlali yaşanmakta ne yazık ki. Temiz suya erişim problemi, kantin ihtiyaçlarının karşılanmaması, yetersiz iaşe bedelleri sağlığı da olumsuz etkiliyor” dedi. 

Bu sorunun sadece Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde değil Kırıkkale Cezaevi’nde de yaşandığını söyleyen Çevirmen, “Kimi zaman doldurdukları kovanın dibini göremeyecek kirlilikte, kötü kokan, içmek bir yana temizlik ihtiyacına bile yanıt veremeyecek durumda olan su musluklardan akmaktadır” diye konuştu. 

MEKTUPLA BİLDİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden mektup gönderen Bahar Demir, dayatılan arama yöntemlerine itiraz ettikleri için yerlerde sürüklenerek darp edildiklerini ve posta yoluyla gelen eşyalarına TEM polisi tarafından el konulduğunu belirtmişti. Aynı cezaevinde geçtiğimiz aylarda Diyanet’in bastıkları hariç tutuklu ve hükümlülerin okudukları Kur'an, Cevşen ve Risale-i Nurların "kalın kapaklı" diye toplatıldığı belirtiliyordu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kadın tutuklulara su verilmiyor: 'Çeşmedeki paslı suyu... Sonraki Haber >>

Perinçek'le aynı sahnede türkü söyledi: Doğu arkadaş...

Perinçek'le aynı sahnede türkü söyledi: Doğu arkadaş...

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

Raylara düşen adamı kurtardılar

Raylara düşen adamı kurtardılar

Uçak köprü altında sıkıştı

Uçak köprü altında sıkıştı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:09