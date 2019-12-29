Kadın tutuklulara su verilmiyor: 'Çeşmedeki paslı suyu içsinler' talimatı

Cezaevlerinde hak ihlallerindeki çeşitlilik temel ihtiyaçların teminini de kapsıyor. Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde kalan kadınlara cezaevi yönetimi kantinden su satılması yasaklandı.







Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre iddiayı doğrulayan İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Hapishane Komisyonu üyesi Nuray Çevirmen, “Daha önce de iki yıla yakın sıcak su, borulardan kaynaklı olduğu söylenerek kirli aktı ve su kullanımında kota uygulaması var. Tutuklulara temiz suyun, üstelik parasını vererek aldıkları suyun satışının yapılmaması keyfi bir uygulamadır. Cezaevlerinde binlerce hak ihlali yaşanmakta ne yazık ki. Temiz suya erişim problemi, kantin ihtiyaçlarının karşılanmaması, yetersiz iaşe bedelleri sağlığı da olumsuz etkiliyor” dedi.





Bu sorunun sadece Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde değil Kırıkkale Cezaevi’nde de yaşandığını söyleyen Çevirmen, “Kimi zaman doldurdukları kovanın dibini göremeyecek kirlilikte, kötü kokan, içmek bir yana temizlik ihtiyacına bile yanıt veremeyecek durumda olan su musluklardan akmaktadır” diye konuştu.





MEKTUPLA BİLDİRİLMİŞTİ





Geçtiğimiz günlerde Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden mektup gönderen Bahar Demir, dayatılan arama yöntemlerine itiraz ettikleri için yerlerde sürüklenerek darp edildiklerini ve posta yoluyla gelen eşyalarına TEM polisi tarafından el konulduğunu belirtmişti. Aynı cezaevinde geçtiğimiz aylarda Diyanet’in bastıkları hariç tutuklu ve hükümlülerin okudukları Kur'an, Cevşen ve Risale-i Nurların "kalın kapaklı" diye toplatıldığı belirtiliyordu

