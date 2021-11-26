Samanyolu Haber /Gündem / 'Kadına şiddet' protestosunda, polis kadınlara şiddet uyguladı /26 Kasım 2021 10:28

'Kadına şiddet' protestosunda, polis kadınlara şiddet uyguladı

Türkiye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için İstanbul Taksim’de sokağa çıkan kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti.

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Türkiye'de kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bazı illerde sokağa çıktı. İstanbul’da binlerce kadın, Taksim Tünel’de düzenlenen eylemde bir araya geldi. İstiklal Caddesi'nde polis engeliyle karşılaşan kadınlar barikatları aşmaya çalıştı.

Polis ise kadınlara biber gazıyla müdahale ediyor. Eylemciler arasında fenalık geçirenler oldu.

Kadınlar, polisin müdahalesine tepki gösterdi ve eylemlerine devam etti.

Bugün Türkiye'de birçok ilde kadın örgütleri basın açıklamaları düzenledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından olan Türkiye, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmeden çekilmiş, 1 Temmuz'da da söz konusu adım yürürlüğe girmişti. Yoğun tartışmalara neden olan bu adıma muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri tepki gösteriyor.

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