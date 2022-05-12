Samanyolu Haber /Gündem / Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili düzenleme yasalaştı /12 Mayıs 2022 22:00

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili düzenleme yasalaştı

Türkiye'nin önde gelen tartışma konularından olan ve uzun süredir çözümü uygulanamayan kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili düzenlemeler içeren tasarının yasalaştığı aktarıldı.

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Uzun süredir Türkiye'nin adeta kanayan bir yarası haline gelen kadıne ve sağlık çalışanlarına uygulanan şidddetin önüne geçmek için hazırlanan tasarının Meclis'te kabul edilerek yasalaştığı belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li milletvekillerince hazırlanan TCK'de değişiklikler yapılarak kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Dün teklifin ilk 8 maddesi kabul edilmişti. Genel Kurulda Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü ve 9-17’nci maddeleri görüşmeleri sona erdi. Kanun teklifinde yer alan 17 madde muhalefetin önerileri, önergeleri görmezden gelinerek, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Maddelerin görüşmeleri sırasında çok sayıda tartışma yaşandı. Muhalefet partilerinden milletvekillerinin eleştirilerin başında İstanbul Sözleşmesinden çıkılması, uygulamadaki sorunlar, faillerin pişmanlıktan yararlanması gibi konular vardı.

TAKDİRİ İNDİRİM GEREKÇELENDİRİLECEK

Teklifle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun takdiri indirim nedenlerini düzenleyen 62 inci maddesinde değişiklik yapılarak, "failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları" nedeni, "failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları" şeklinde değiştirildi. Maddeyle yapılan diğer bir değişiklikle, takdiri indirim nedenlerinin kararda gerekçeleriyle gösterilmesi gerektiği kabul edildi.

Kanun teklifiyle kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alındı. Yine basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sının dört aydan altı ay hapse çıkarıldı.

İşkence suçu kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıla çıkarıldı. Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırının iki yıl altı aydan az olamayacağı, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe veya boşandığı eşe karşı işlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilecek.
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