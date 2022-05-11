Kadına yönelik şiddetle ilgili yeni gelişme: 8 maddesi kabul edildi

"TEKLİF YETERSİZ, UYGULAMA ÖNEMLİ"





Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yeni ceza düzenlemeleri de içerek kanun teklifiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı. Buna göre söz konusu teklifin ilk 8 maddesinin Meclis'te görüşülerek kabul edildiği belirtildi.TBMM Genel Kurulunda, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümün yer alan ilk 8 maddesi kabul edildi.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birinci bölümde kabul edilen maddelerin görüşülmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından, komisyonun yerine oturmaması üzerine, Bilgiç, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.AKP'li vekilerce hazırlanan ve komisyondan olduğu gibi geçen teklif, kadına yönelik suçlarda çok sayıda ceza artırımı içerdiği belirtilerek "müjde" diye sunuldu.Kadın örgütler ise teklifte kadına yönelik suçlarda bazı tanımlamaların belirsiz kaldığına, ceza artırımlarının yetersiz olduğuna; hâlâ bazı cezalarda, tutukluğun uygulanmayacağına, haliyle kadının korunmayacağına dikkat çekiyor. En önemli eleştirilerin başında, teklifte yer alan pek çok konunun Erdoğan'ın kararı ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nde yer alıyor oluşu geliyor. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar imzalanmasını, 6284 sayılı kanunda yer alan maddelerin uygulanmasını istiyor.Düzenlemeyle ilgili sorularımızı yanıtlayan Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Ceren Kalay Eken, kağıt üstünde artan cezalar uygulansa bile faillerin ya hapiste yatmadığı ya da cezasının çok azını hapiste geçirdiğini belirtmişti. Eken, “Sorun yasaların keyfi ve cinsiyet eşitsizliğiyle yorumlanan uygulamasında" demişti.