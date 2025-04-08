Kadınlar 'çıplak arama'yı protesto etti!

Mersin Kadın Platformu, kadınların gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasını ve Hizbullah tarafından katledilen aktivist Konca Kuriş’in faillerinin serbest bırakılmasını protesto etti.





“Kadın Öğrencilerin Cinsel Tacize Uğrayıp Tutuklanmaları Kabul Edilemez”

Pozcu Koton önünde gerçekleşen eylemde 29 Mart’ta Konca Kuriş’in katili Hamit Çöklü’nün Erdoğan’ın yayınladığı af kararnamesiyle serbest bırakıldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Güneş Doğdu, “Esas katiller devlet tarafından korunurken, katil olarak cezalandırılan tek kişi Hamit Çöklü’de kadın düşmanı söylemleri ve politikalarıyla adeta kadınlara savaş açan AKP’li Erdoğan tarafından hastalıkları gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı. Konca Kuriş’in katillerinin serbest bırakıldığı tarihte kadın öğrencilerin polisler tarafından cinsel tacize uğrayıp tutuklanmaları kabul edilemez” dedi.





‘Tacizin Üzeri Kapatılmaya Çalışılıyor’

MA’nın haberine göre Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda gözaltına alınan genç bir kadının cinsel tacize uğradığını ifade eden Güneş Doğdu, “Emniyet Genel Müdürlüğü tacizin üzerini ‘mesnetsiz iftira’ diyerek kapatmaya çalışırken, öte yandan da beyanda bulunan kadınlara dair soruşturma başlattığını açıkladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, söz konusu tacizlerin boyutlarını teyit eder nitelikteydi. Pek çok kadın, sosyal medya hesabında eylem alanından çıkmak istediklerinde polislerin sosyal medya hesaplarını istediğini yazarken, birçok kadın ise bunun fotoğraflarını paylaştı. Hal böyleyken, emniyetin mesnetsiz açıklamalarını değil, kız kardeşlerimizin beyanlarını ve sosyal medyaya yansıyan tacizleri esas alıyor ve mücadeleyi yükselttiğimiz sokaklardan bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz: Gözaltında tacize uğrayan kadınları her gün konuşacağız” diye konuştu.





‘Çıplak Arama İşkencedir’

Gözaltında kadınların çıplak aramaya maruz bırakıldığını ve bunun “cinsel işkence” olduğunu belirten Güneş Doğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler bu gün Konca’nın kabrinin başından değil, mücadeleyi yücelttiğimiz sokaklardan sesleniyoruz: Bir yandan kadın katillerini Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile affederken, cezasızlıkla ödüllendirirken öte yandan kadınları taciz eden, çıplak aramayı dayatan politikalarınızı kabul etmiyoruz. Kadın düşmanlığı ile bilinen Hizbullah üyeleri Cumhurbaşkanlığı’nın özel affıyla affedilirken, aynı gün kadınların, gençlerin, gazetecilerin sokaklarda darp edilmesini, gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Sizin mesnetsiz açıklamalarınıza karşı sokaklarda kadınların sesini yükselteceğiz. Yalnız değiliz, çaresi değiliz.”