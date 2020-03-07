Türkiye'deki Kadınların mağduriyetini Almanya'da anlattılar

"Peaceful Actions Platform" ismi altında toplanan birçok dernek, platform ve inisiyatif Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde yapılan eylemler kapsamında yapılan eylemi Hannover'de Die Leine Initiativinin( Mültecileri Yardım ve Dialog Derneği) düzenledi.











Hannover Hauptbahnhof’ta (Ana Tren istasyonu) düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türkiye'de mağdur olan kadınların anlatıldığı sergi açıldı.

Gül ile birlikte broşür dağıtan İnisiyafif üyeleri Türkiye'de şiddet gören, öldürülen , hapislerde çocuklarıyla kalmak zorunda olan kadınları anlattılar

Fuarlar Şehri olan Hannover’ e dünyanın her yerinden gelen Turistler ile Hannaverliler anlatılanlara bütük ilgi gösterdi .Bazıları anlatılanları ilk defa duyduklarını söylediler









Etkinliğin sonunda Die Leine Initiative basın bildirisi okundu







