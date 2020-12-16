Samanyolu Haber/Gündem/Kadınlar ifşa etti: Cezaevi ve Emniyet'te akıllara durgunluk veren tacizler/16 Aralık 2020 11:19
Kadınlar ifşa etti: Cezaevi ve Emniyet'te akıllara durgunluk veren tacizler
Gazeteci Sevinç Özarslan'ın başlattığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu başta olmak üzere bir çok kişinin destek verdiği cezaevlerinde ve karakollarda kadınlara çıplak arama yapıldığına dair ifşa ve protesto kampanyası ilgi gördü. Çok sayıda mesaj yazılırken okuyanların kanı dondu.