Kadınlar ifşa etti: Cezaevi ve Emniyet'te akıllara durgunluk veren tacizler

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile gazeteci Sevinç Özarslan kadınların kendilerine gönderdiği mesajları paylaştı.





Gergerlioğlu ve Özarslan'ın mesajlarından bazıları şöyle:

























ÇıplakAramaya SessizKalma etiketi ile başlatılan kampanyada en az 80 bin mesaj atıldı. Başlık Twitter’da TT oldu.