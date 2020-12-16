Samanyolu Haber /Gündem / Kadınlar ifşa etti: Cezaevi ve Emniyet'te akıllara durgunluk veren tacizler /16 Aralık 2020 11:19

Kadınlar ifşa etti: Cezaevi ve Emniyet'te akıllara durgunluk veren tacizler

Gazeteci Sevinç Özarslan'ın başlattığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu başta olmak üzere bir çok kişinin destek verdiği cezaevlerinde ve karakollarda kadınlara çıplak arama yapıldığına dair ifşa ve protesto kampanyası ilgi gördü. Çok sayıda mesaj yazılırken okuyanların kanı dondu.

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ÇıplakAramaya SessizKalma etiketi ile başlatılan kampanyada en az 80 bin mesaj atıldı. Başlık Twitter’da TT oldu.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile gazeteci Sevinç Özarslan kadınların kendilerine gönderdiği mesajları paylaştı. 

Gergerlioğlu ve Özarslan'ın mesajlarından bazıları şöyle:






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