Samanyolu Haber /Gündem / Kadınlar sokağa çıktı: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz /26 Mayıs 2023 23:38

Kadınlar sokağa çıktı: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin kadın kolları, ‘Kadın Varsa Zafer Vardır’ yürüyüşü düzenledi. Kadınlar, yürüyüşte "Hak, hukuk, adalet", "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı.

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Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre Trabzon'da Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin kadın kolları ve Demokratik Kadın Platformu üyelerinin katılımı ile ‘Kadın Varsa Zafer Vardır' yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, Zafer Partisi İl Başkanı Aycan Sulak Elbir, Gelecek Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Arzu Öktem de katılım sağladı.

Atapark mevkiinden Atatürk Alanı'na yürüyen kadınlar, ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük', ‘Mecliste Hizbullah İstemiyoruz', ‘Hak, Hukuk, Adalet' sloganları attı.

“ATATÜRK'ÜN VE CUMHURİYET'İN KAZANDIRDIĞI HAKLAR HALEN KORUNUYOR”

Millet İttifakı adına açıklama yapan CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayşe Nil Bektaş , “Geçmişten bugüne ülkemizde kadınlar ve hakları için mücadele eden farklı aktörler, gruplar, liderler olagelmiştir. Bu mücadeleye omuz veren herkesi şükranla, minnetle anıyoruz. Ülkemizde zaman zaman kadın hakları konusunda geriye düşüşler olsa da nihayet Atatürk ve Cumhuriyetin kadınlara kazandırdığı birçok hakkın halen korunduğunu ifade etmeliyiz. Ancak ifade ettiğimiz geriye gitmelerin önüne geçmek de nihayet hepimizin görevidir” dedi.

AYRIMCILIĞIN, ŞİDDETİN, KARŞISINDAYIZ

Kadınlara karşı ayrımcılığın karşısında duracaklarını ifade eden Bektaş, “Kadın haklarının, kadın özgürlüklerinin ve kadınlara özgü kazanımların geriye düşmemesi için bu sürecin önemli bir bileşeni olmak durumundayız. Kadınlara karşı ayrımcılığın, tecavüzlerin, şiddetin, uyuşturucu çeteleri ve mafya yapılanmalarının, çocuk istismarları ve genç kadınların mağduriyetlerinin, işsizliklerinin, yoksulluk ve yoksunluğun, aşağılanmanın ve ötekileştirilmenin karşısında duruyoruz, cesaretle durmak zorundayız. Bunlardan hareketle bizler diyoruz ki; kadın umuttur. Kadın gelecektir. Güçlü gelenekler nasıl kadınlar tarafından yaratılıyor ve aktarılıyorsa, güçlü bir gelecek de ancak kadınlar eliyle, kadınlar marifetiyle ve yaratıcılığıyla mümkün olabilir” diye konuştu.
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