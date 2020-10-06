Samanyolu Haber /Gündem / Kadınlara plastik kelepçe taktılar! /06 Ekim 2020 11:39

Kadınlara plastik kelepçe taktılar!

Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak ve Antalya’da sabah saatlerinde aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri ile Barış Anneleri'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi.

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Polisin sabahın erken saatlerinde evlere yaptığı baskınlarda 2 barış annesinin de aralarında bulunduğu en az 9 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Eş Başkanı Zülküf Birgül evine baskın düzenlendi. 

Polisler, evin kapısını kırarak tüm eşyaları dağıttı. Baskın sırasında Birgül’ün evde olmadığı öğrenildi. Baskınla eş zamanlı olarak HDP İlçe Örgütü binası çevresinde polis hareketliliğinin yaşanması dikkati çekti.

NİÇİN GÖZALTINA ALINDIKLARI BİLİNMİYOR

Şanlıurfa’da çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskınlarda, barış annesi Hadle Oğur ve eşi Cebrail Oğur, barış annesi Meyaser Kokmaz ile Ömer Bozdal gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan kadınlara plastik kelepçe takıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan ev baskınlarında Arif Geren, Cemal Geren, İdris Kayaalp ve Zindan Molo gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen kişiler İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Antalya’da yapılan ev baskınlarında ise, Halil Kılıcı gözaltına alındı.
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