Kadınlara polis şiddeti!

Şili'de kadınların kadın cinayetlerini protesto etmek için başlattığı danslı protesto "Las Tesis" için bugün İstanbul Kadıköy'de toplanan kadınlar polis şiddetine maruz kaldı.





Sert müdahale anları kameralara yansıdı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ters kelepçe ile gözaltına alındı.





SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU





Fransa, İspanya ve çeşitli ülkelerde danslı protestonun benzerleri yapılmış ve polis herhangi bir müdahalede bulunmamıştı.





Kadın Meclisleri, resmi Twitter hesabından Şili’deki danslı protestoyu İstanbul’da da yapmak için çağrıda bulunmuş ve bir prova videosu yayınlamıştı.





Mesajda, “Yarınki buluşmamıza hazırlanmanız için Türkçe sözleri ve hareketleriyle videomuzu paylaşıyoruz. Elden ele yayalım, yarına çalışıp gelelim.” ifadeleri yer almıştı.







Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ters kelepçe ile gözaltına alındı.







Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve Kadın Meclisleri Üyesi Ayşen Ece Kavas dahil çok sayıda kadın gözaltına alındı.





Şili’de Las Tesis’in 25 Kasım’da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde danslı protesto gösterisi düzenlemişti.





KADIKÖY'DE KADINLARA POLİS ŞİDDETİ





Kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar vakalarının protesto edildiği dans kısa sürede dünyaya yayıldı.





Fransa, İspanya ve çeşitli ülkelerde danslı protestonun benzerleri yapıldı. Bu ülkelerde polis kadınlara herhangi bir müdahalede bulunmazken, Kadıköy'de şiddete karşı toplanan kadınlar polis şiddetine maruz kaldı.