Kadınlara ve hamilelere yine gözaltı

TR724'ten Sevinç Özarslan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında kadınların da olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gece yarısı saat 01.00’de yapılan operasyonda gözaltına alınanlar, başkası adına kiralanan evlerde kalmakla suçlanıyor.



KIRKLARELİ’NDE KIZ ÖĞRENCİLERE BASKIN



Öte yandan TR724’ün edindiği bilgilere göre Kırklareli’de de dün sabah evlere baskın yapıldığı ve kız öğrenciler ile 1 hamile kadının gözaltına alındığı ve avukat yasağı getirildiği öğrenildi. Öğrencilerin sayısının 15 olduğu iddia edildi.