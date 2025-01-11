Samanyolu Haber /Gündem / Kadınlara ve hamilelere yine gözaltı /11 Ocak 2025 14:31

Kadınlara ve hamilelere yine gözaltı

İstanbul’da Hizmet Hareketi’ne yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında bu sabah 8 eve baskın yapıldı.

SHABER3.COM

TR724'ten Sevinç Özarslan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında kadınların da olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gece yarısı saat 01.00’de yapılan operasyonda gözaltına alınanlar, başkası adına kiralanan evlerde kalmakla suçlanıyor.

KIRKLARELİ’NDE KIZ ÖĞRENCİLERE BASKIN

Öte yandan TR724’ün edindiği bilgilere göre Kırklareli’de de dün sabah evlere baskın yapıldığı ve kız öğrenciler ile 1 hamile kadının gözaltına alındığı ve avukat yasağı getirildiği öğrenildi. Öğrencilerin sayısının 15 olduğu iddia edildi.
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